Šimoňák: Ceny energií pre priemysel EÚ môžeme spájať s povolenkami
Brusel 26. februára (TASR) - Štvrtkové rokovania Rady Európskej únie (EÚ) pre konkurencieschopnosť v Bruseli boli zamerané hlavne na to, ako riešiť problémy priemyslu pri vysokých cenách energií, uľahčiť prehlbovanie jednotného trhu a hovorilo sa aj o emisných povolenkách. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vladimír Šimoňák po skončení rokovaní. Informuje o tom spravodajca TASR.
Šimoňák upozornil, že ministri sa venujú rovnakým témam, aké odzneli počas neformálneho samitu lídrov v Alden Biesen a aké budú na programe na marcovom zasadnutí Európskej rady. „Ide o tie isté priority. Je tu pokračujúce prehlbovanie sa problémov priemyslu v Európe, pohľady na to, ako sa s týmto treba vyrovnať, najmä pokiaľ ide o ceny energií, dereguláciu, pokiaľ ide o odstraňovanie prekážok na vnútornom trhu,“ vysvetlil.
Dodal, že česká delegácia aj na štvrtkovej Rade ministrov upozornila, že pre Česko je kľúčové zmeniť systém predaja emisných povoleniek ETS2. Podľa jeho slov sa v Bruseli v stredu (25. 2.) večer aj vo štvrtok ráno konali stretnutia početných skupín členských štátov, ktoré vnímajú tieto otázky podobne ako slovenská a česká vláda.
„Uvedomujeme si, že keď pre priemysel kľúčovým problémom je vysoká cena energií a kľúčovou zložkou ceny energií sú emisné povolenky, tak nemá zmysel viesť diskusie o ostatných elementoch a tváriť sa, že niečo riešime. Teraz je tá doba, keď na najvyššej politickej úrovni je potrebné prijať rozhodnutia k tomu, akým spôsobom sa vyrovnáme s negatívnym vplyvom emisných povoleniek na konkurencieschopnosť priemyslu,“ opísal situáciu Šimoňák.
Spresnil, že pri emisných povolenkách je viacero možností, či zastropovanie cien alebo zvýšenie voľných alokácií týchto povoleniek.
„Myslím si, že ten konsenzus, ktorý sa črtá okolo stola, je najmä o tom, že všetky možnosti musia byť na stole ako legitímne témy na diskusiu. Je to, samozrejme, diskusia, ktorú pri takto vážnej téme môžu produktívne viesť iba najvyšší predstavitelia štátov,“ povedal.
Šimoňák potvrdil, že aj prehĺbenie jednotného trhu bolo predmetom diskusií ministrov, lebo niektoré sektory jednotného trhu už po desaťročia zápasia s bariérami, ktoré znižujú konkurencieschopnosť. Napríklad sektor služieb, ale sú tam aj ďalšie takéto sektory.
„Čakáme od Európskej komisie niektoré návrhy, už v najbližších dňoch, ani nie týždňoch. Takisto bola ustanovená sieť takzvaných šerpov medzi členskými štátmi, ktorí by mali túto diskusiu viesť smerom ku konkrétnym výsledkom v priebehu, povedzme, niekoľkých mesiacov,“ uviedol v závere.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
