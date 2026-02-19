< sekcia Ekonomika
V Skalici pripravujú prednášku o ochrane viniča pred zlatým žltnutím
Autor TASR
Skalica 19. februára (TASR) - V Skalici sa vo štvrtok o 15.30 h v Kine Sloboda uskutoční odborná prednáška s názvom Fytoplazma zlatého žltnutia viniča - Stratégia ochrany pre rok 2026. Samospráva o tom informovala na svojom webe s tým, že podujatie je určené pre odbornú aj laickú verejnosť. Prednáška Bruna Gabela má priniesť aktuálne informácie o ochrane vinohradov pred týmto závažným ochorením v nadchádzajúcej sezóne.
Zlaté žltnutie viniča je považované za ekonomicky najvýznamnejšiu chorobu viniča hroznorodého v oblastiach jeho pestovania. V Európe je ochorenie známe od roku 1949. Príznaky napadnutia sa môžu prejaviť na celej rastline alebo len na niektorých výhonkoch či ich častiach.
Počas letného obdobia dochádza v závislosti od odrody k žltnutiu listov pri bielych odrodách alebo k ich červenaniu pri modrých odrodách. Pri neskoršej infekcii sa strapce vyvíjajú nepravidelne a bobule sa scvrkávajú. Napadnuté hrozno má nižšiu cukornatosť a vyšší obsah kyselín, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu úrody.
Organizátorom podujatia je Vinohradnícky spolok Skalica, ktorý dlhodobo podporuje rozvoj vinohradníctva, vinárskych tradícií a kultúrneho života v meste a regióne.
Koncom januára došlo k vyhláseniu karantény pre túto nákazu v 12 okresoch Slovenska. Zároveň došlo k sprísneniu opatrení týkajúcich sa likvidácie napadnutých vinohradov. Vyplýva to z informácií, ktoré na svojej webovej stránke zverejnil Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.
