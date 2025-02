V Skalici schválili rozpočet mesta na rok 2025

Skalica 13. februára (TASR) - Poslanci na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) prijali návrh rozpočtu mesta na rok 2025, ktorý je zostavený ako prebytkový. Suma celkových príjmov je rozpočtovaná na 31,16 milióna eur s plánovaným prebytkom 775.000 eur.



Vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta Tatiana Ružička skonštatovala, že okrem iného "návrh rozpočtu ovplyvnil aj konsolidačný balíček". Súčasný návrh pozostáva zo 16 programov. Príjmy bežného rozpočtu mesta by mali v tomto roku dosiahnuť 23,55 milióna eur. Bežné výdavky sú predpokladané na úrovni 22,76 milióna eur.



Kapitálový rozpočet počíta s príjmami prevyšujúcimi 7,6 milióna eur a výdavkami na úrovni 7,62 milióna eur. Príjmové finančné operácie sú predpokladané vo výške 4,85 milióna eur a výdavkové finančné operácie by mali dosiahnuť hodnotu 5,62 milióna eur.



Pôvodný návrh rozpočtu mesta na rok 2025 vznikol ako nevyrovnaný a mesto vstúpilo do tohto roka v rozpočtovom provizóriu. Súčasný návrh rozpočtu bol vyvesený 17. januára na úradnej tabuli mesta na pripomienkovanie, tie však nikto nevzniesol.