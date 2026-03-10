< sekcia Ekonomika
V. Slezák: Vláda by mala pomáhať celému priemyslu
Pomoc vlády by sa podľa neho do budúcnosti mala zamerať aj na tie menej energeticky náročné podniky, ktoré si nemusia kupovať toľko emisných povoleniek.
Bratislava 10. marca (TASR) - Všetky kroky smerujúce k tomu, že sa na Slovensku začne znovu niečo vyrábať, alebo sa bude vyrábať efektívnejšie či lacnejšie, pomôžu prosperite a prežitiu krajiny. V reakcii na snahu vlády pomôcť opätovnému spusteniu výroby primárneho hliníka v spoločnosti Slovalco to vo videu na sociálnej sieti uviedol podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Vladimír Slezák.
Zároveň si však myslí, že vláda by nemala pomáhať iba časti priemyslu, peniaze do Envirofondu totiž vkladajú všetky firmy. „Ale každopádne si myslím, že už len to, že sme sa rozhodli využiť tie peniaze, ktoré sa tam šetria, je veľmi pozitívny krok k tomu, aby sa slovenský priemysel v rámci toho európskeho, nechcem použiť slovo zachránil, ale aby prežil,“ konštatoval Slezák.
Pomoc vlády by sa podľa neho do budúcnosti mala zamerať aj na tie menej energeticky náročné podniky, ktoré si nemusia kupovať toľko emisných povoleniek. Rovnako ako veľké firmy však majú svoje problémy. „Je to reťazec, to nie je o tom, že teraz pomôžem jednému a všetci ostatní, starajte sa. Ak začne prežívať jeden, ten má na seba naviazaných subdodávateľov, čiže celý ten reťazec sa musí začať znovu hýbať a ožívať, aby krajina prosperovala. Otázka je, či v tom fonde bude dosť peňazí na to, aby sa to dalo zrealizovať,“ doplnil podpredseda SOPK.
Kritizoval, že politickí predstavitelia vo viacerých krajinách EÚ sa podľa neho veľmi nestarajú o to, ako sa darí priemyslu. „Skoro až striktne sa uplatňuje to, že však to je privátny kapitál, nech sa postarajú. Na druhej strane, treba si uvedomiť, že rámce k tomu, ako tie krajiny dostávajú alebo nakupujú energetické zdroje alebo suroviny, sú extrémne politicky ohraničené,“ upozornil Slezák a poukázal napríklad na obmedzenia nákupu ropy, plynu či ďalších surovín z Ruska.
Ako koncom februára po podpise memoranda o porozumení v Žiari nad Hronom uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD), vláda má eminentný záujem, aby sa výroba v hlinikárni Slovalco obnovila v roku 2027. Memorandum obsahuje návrhy konkrétnych krokov, ktoré by mali pomôcť firme k opätovnému reštartu. Ide napríklad o zmenu schémy kompenzácie pre energeticky náročné podniky či dlhodobú dodávku elektriny do fabriky v Žiari nad Hronom za komerčné ceny.
