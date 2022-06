V Slovalcu otvorili nové pretavovacie centrum za 15 miliónov eur

Žiar nad Hronom 14. júna (TASR) – V hlinikárni Slovalco v Žiari nad Hronom uviedli do prevádzky nové pretavovacie centrum za 15 miliónov eur. Vďaka investícii bude hlinikáreň schopná navýšiť podiel výroby recyklovaného hliníka o 55.000 ton. Spoločnosť však upozorňuje na neistú budúcnosť a varuje i pred odstavením výroby. Na tlačovej konferencii to v utorok uviedlo vedenie Slovalca.



"Vďaka projektu rozšírenia recyklácie hliníka a novej pretavovacej pece budeme schopní navýšiť celkové množstvo spracovaného procesného odpadu zo súčasných 15.000 ton až o 55.000 ton ročne. A recyklovať ho ďalej energeticky efektívnym a ekologickým spôsobom," priblížil generálny riaditeľ Slovalca Milan Veselý.



Dokončenie investície, ktorá bola v Slovalcu odsúhlasená už v roku 2018, prichádza v čase, keď je v hlinikárni výroba utlmená na úroveň 60 %. Dôvodom sú najmä vysoké ceny energií, ale tiež hliníka a ceny emisných povoleniek.



"Čelíme riziku ďalšieho zníženia aj odstavenia výroby. Počas uplynulých dvoch rokov sme sa snažili, aby Slovalco získalo nejaké predvídateľné podmienky pre svoju prevádzku rovnoprávne s ostatnými európskymi krajinami, no nestalo sa tak," poznamenal predseda predstavenstva spoločnosti Slovalco a zástupca väčšinového akcionára Norsk Hydro Ola Seater.



Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) ocenil investíciu Slovalca do novej recyklačnej jednotky a uviedol, že vysoké náklady energeticky náročných podnikov by mali byť kompenzované z Environmentálneho fondu.



"Na vláde zatiaľ nedošlo k dohode, že časť týchto peňazí bude vrátená do priemyslu. Dúfam, že k takejto dohode dôjde, ak by aj k takej dohode nemalo dôjsť počas tejto vlády, som presvedčený, že budúca vláda bude viac chápať potreby priemyslu," poznamenal Sulík s tým, že dohoda aktuálne viazne na postoji rezortu financií.



Predseda predstavenstva Slovalca Ola Seater uviedol, že Slovalco v aktuálnej situácii nemôže čakať na riešenie situácie niekoľko rokov a o budúcnosti hlinikárne budú viesť v najbližších mesiacoch diskusie. "V biznise je bežné prežiť nejaké obdobie v strate. Straty ale musia byť vyvážené budúcnosťou a keď tú budúcnosť nevidíte, je problém robiť stratu," dodal Veselý.



Slovalco je jediným výrobcom hliníka na Slovensku, v súčasnosti sa zameriava na recykláciu hliníka s mnohonásobne nižším ekologickým dosahom ako primárna výroba z oxidu hlinitého. Hlinikáreň disponuje celkom 226 pecami a zamestnáva takmer 450 ľudí. Väčšinovým vlastníkom spoločnosti je svetový hliníkový gigant Norsk Hydro, menšinovým spoločnosť Penta Investments.