V slovenskom exporte napriek poklesu v roku 2024 stále dominovali autá
Pozíciu kľúčového obchodného partnera si naďalej udržalo Nemecko s podielom viac ako 21 % na slovenskom vývoze a takmer 15 % na dovoze.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovensko v roku 2024 vyviezlo o 8 % nových osobných automobilov menej než rok predtým, napriek tomu autá zostali najdominantnejšou exportnou položkou. Pozíciu kľúčového obchodného partnera si naďalej udržalo Nemecko s podielom viac ako 21 % na slovenskom vývoze a takmer 15 % na dovoze. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Zo Slovenska sa vlani vyviezol tovar v hodnote 106,8 miliardy eur, čo je medziročný pokles o 1,5 %. Hodnota vývozu klesla len druhýkrát za posledných 15 rokov. Naopak, dovoz tovaru mierne vzrástol o 0,2 % a dosiahol 104,1 miliardy eur. Hodnota slovenského dovozu aj vývozu prekročila hranicu 100 miliárd eur už tretí rok za sebou. Slovenský zahraničný obchod tak uzavrel rok 2024 s prebytkom takmer 2,7 miliardy eur, čo je však o 1,8 miliardy eur menej než rok predtým. Stále pritom ide o deviatu najvyššiu hodnotu prebytku za posledných 15 rokov.
Zníženie exportu ovplyvnil najmä štvorpercentný pokles hodnoty vývozu nových osobných automobilov o 1,2 miliardy eur na 29,2 miliardy eur. „Počet vyvezených nových áut sa znížil o vyše 8,3 % na 1,06 milióna áut,“ priblížila generálna riaditeľka sekcie makroekonomických štatistík Štatistického úradu SR Alžbeta Ridzoňová.
Medzi ďalšie komodity s hodnotou vývozu nad 1 miliardu eur patrili napríklad smartfóny, televízory, elektrická energia, časti a príslušenstvo áut a pneumatiky. Tesne pod touto hranicou sa nachádzali aj náboje do vojenských zbraní, ktorých vývoz medziročne vzrástol až o vyše 155 %. Z rastlinných, živočíšnych výrobkov a potravín dominovali vo vývoze napríklad tvrdá pšenica, pražená káva, slad nepražený alebo vody vrátane minerálnych a sýtených, obsahujúcich cukor, popri nešpecifikovaných potravinových prípravkoch.
Hodnota dovozu vzrástla. Tretí rok za sebou Slovensko dovážalo tovary za viac ako 100 miliárd eur. Na medziročnom raste dovozu sa významne podieľali náboje do vojenských zbraní. Ich hodnota vzrástla o 234 % a dosiahla 583,9 milióna eur. K nárastu importu prispeli aj smartfóny s hodnotou 4,1 miliardy eur, ktorá bola o 8,3 % vyššia ako v roku 2023. K celkovo vyššiemu rastu importu nedošlo aj pre pokles hodnoty dovezeného zemného plynu o 16,5 % na 2,5 miliardy eur. Množstvo zemného plynu v roku 2024 však aj tak stúplo o 19,8 %, čo bolo spôsobené nižšími cenami plynu na svetových trhoch.
Najvyššiu hodnotu mal vlani vývoz do Nemecka, keď medziročne vzrástol o 0,3 % na 22,8 miliardy eur a tvoril 21,4 % z celkového vývozu. Nemecko je tak najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska, kde z pohľadu hodnoty dlhodobo smeruje najviac tovaru. Do krajín EÚ vrátane Nemecka smerovalo 77,8 % hodnoty vyvážaného tovaru a medziročne sa táto hodnota znížila o 1 %. Pokles ovplyvnil hlavne obchod s Francúzskom, ktorý sa znížil o 888 miliónov eur, čo je zníženie o 15 %. Významne klesol aj vývoz do USA o 7,8 % a Číny o 11 %.
Naopak, najviac, o vyše pol miliardy eur sa zvýšila hodnota exportu do Maďarska, teda o 6,9 %. Medziročne vzrástol aj vývoz do Turecka o 26,6 % a do Spojených arabských emirátov o 35,3 %.
Na strane dovozu stúpli najmä dodávky z Turecka o 45,1 %, Indie o 54,5 % a Poľska o 3,1 %. Menej sa doviezlo tovaru z Česka o 6,2 %, Francúzska o 12,8 % či Ruska o 4,5 %.
