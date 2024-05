V Slovinsku sa uskutoční referendum o novej jadrovej elektrárni

Ľubľana 25. mája (TASR) - Slovinský parlament vo štvrtok (23. 5.) schválil referendum o výstavbe novej jadrovej elektrárne. Konzultatívne ľudové hlasovanie podporili všetky parlamentné strany s výnimkou malého vládneho zoskupenia Ľavica. Podľa skorších vyhlásení vlády by sa malo uskutočniť koncom novembra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Zákonodarný zbor schválil vypísanie referenda pomerom hlasov 71 ku 6. Takáto takmer úplná podpora naprieč celým politickým spektrom je v slovinskom parlamente zriedkavá. Koaličné aj opozičné strany sa však zhodujú, že druhá jadrová elektráreň je nevyhnutná na zabezpečenie budúcich dodávok energie pre Slovinsko.



Návrh na referendum predložili spoločne štyri z piatich parlamentných strán. Najmenšia koaličná strana Ľavica hlasovala proti s odôvodnením, že jej chýbajú dostatočné informácie o nákladoch a ziskovosti tak rozsiahleho projektu. V reakcii na kritiku zodpovedné orgány prisľúbili, že do konania referenda predložia všetky relevantné informácie.



Investor, štátna energetická spoločnosť Gen Energija, nedávno odhadol náklady na výstavbu reaktorového bloku s výkonom 1000 až 1650 megawattov na 9,3 až 15,4 miliardy eur. Nový blok by mal stáť v areáli jedinej slovinskej jadrovej elektrárne Krško, ktorá sa nachádza približne 100 kilometrov východne od slovinskej metropoly Ľubľana.