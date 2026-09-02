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V Smolinskom vznikne centrum sociálnych služieb za vyše 3,5 mil. eur
Výstavba má trvať dva roky.
Autor TASR
Smolinské 2. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začal s výstavbou nového objektu Centra sociálnych služieb Nové Jány v obci Smolinské v okrese Senica. Zariadenie s celoročnou starostlivosťou bude určené pre 30 klientov. Investícia si vyžiada viac ako 3,5 milióna eur, výstavba má trvať dva roky. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
„Aktuálne sme podpísali zmluvu so zhotoviteľom na výstavbu úplne nového zariadenia sociálnych služieb v Smolinskom. Začíname investovať z vlastných zdrojov, pričom sme o časť potrebných prostriedkov požiadali Štátny fond rozvoja bývania,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Investícia je podľa jeho slov súčasťou modernizácie sociálnych služieb v kraji.
Zhotoviteľom je spoločnosť Xenex. Výstavba sa začne v septembri tohto roka. Nový dvojpodlažný objekt v tvare L bude bezbariérový a prispôsobený klientom s rôznym stupňom mobility vrátane imobilných osôb. Okrem izieb bude disponovať priestormi na rehabilitácie, sociálne poradenstvo, voľnočasové a spoločenské aktivity. Súčasťou objektu budú aj kancelárie a administratívne priestory pre zamestnancov.
Výstavba v Smolinskom nadväzuje na rozvoj a modernizáciu zariadení sociálnych služieb v regióne Záhoria. TTSK na jar otvoril nové špecializované zariadenie v Moravskom Svätom Jáne. V budúcnosti plánuje časť klientov z tohto historického kaštieľa presťahovať práve do nového objektu v Smolinskom.
„Aktuálne sme podpísali zmluvu so zhotoviteľom na výstavbu úplne nového zariadenia sociálnych služieb v Smolinskom. Začíname investovať z vlastných zdrojov, pričom sme o časť potrebných prostriedkov požiadali Štátny fond rozvoja bývania,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Investícia je podľa jeho slov súčasťou modernizácie sociálnych služieb v kraji.
Zhotoviteľom je spoločnosť Xenex. Výstavba sa začne v septembri tohto roka. Nový dvojpodlažný objekt v tvare L bude bezbariérový a prispôsobený klientom s rôznym stupňom mobility vrátane imobilných osôb. Okrem izieb bude disponovať priestormi na rehabilitácie, sociálne poradenstvo, voľnočasové a spoločenské aktivity. Súčasťou objektu budú aj kancelárie a administratívne priestory pre zamestnancov.
Výstavba v Smolinskom nadväzuje na rozvoj a modernizáciu zariadení sociálnych služieb v regióne Záhoria. TTSK na jar otvoril nové špecializované zariadenie v Moravskom Svätom Jáne. V budúcnosti plánuje časť klientov z tohto historického kaštieľa presťahovať práve do nového objektu v Smolinskom.