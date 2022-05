V snahe získať nižší úrok na hypotéku netreba pristúpiť na čokoľvek

Bratislava 5. mája (TASR) - V snahe získať nižšiu úrokovú sadzbu na hypotéku netreba pristúpiť na čokoľvek. Uviedol to Vladimír Mandzák, odborný garant pre bankový sektor a kapitálový trh spoločnosti Universal maklérsky dom. Banky podľa neho totiž ponúkajú produkty, vďaka ktorým sú ochotné znižovať úrokové sadzby. Zvyčajne ide o doplnkové sporenie, poistenie úveru či domácnosti.



"Tieto produkty však bývajú v mnohých prípadoch drahšie, respektíve nemajú dostatočné krytie, alebo majú iné skryté nevýhodné podmienky, ak ich klient uzatvára cez banku," vysvetlil.



Poznamenal, že zdraželi aj už schválené úvery. V marci a apríli niektoré banky zvyšovali úrokové sadzby aj klientom, ktorí už mali schválenú hypotéku s odloženým čerpaním. "Historicky si nepamätám, že by banky k takýmto krokom niekedy pristúpili, ide o naozaj výnimočnú situáciu," poznamenal Mandzák. Banky sa však snažia zdraženie úverov kompenzovať inými bonusmi, napríklad odpustením poplatku za poskytnutie úveru.



Upozornil, že ešte stále na trhu funguje prax, keď si jednotlivé banky preberajú klientov. To znamená, že ponúkajú výhodnejšie podmienky, napríklad aj preplatenie sankcie za predčasné splatenie úveru. "Áno, preplácanie sankcie na trhu stále funguje a zatiaľ vieme, že bude fungovať do konca mája," vysvetlil Mandzák. Ako ukazuje prax, klienti podľa neho pritom nepozerajú na lacnejšie úrokové sadzby, skôr sa snažia krátkodobé fixácie prehadzovať na dlhodobé aj za cenu vyššieho úroku a vtedy je preplatenie sankcie pre nich veľkým bonusom.



Zdôraznil, že v súčasnosti sa úrokové sadzby na refinancované úvery pohybujú pri 10-ročnej fixácii od 1,89 % ročne až skoro do 3 % ročne. "Sadzbu okolo 2 % ročne na dlhodobý fix považujem za stále dobrú sadzbu. Okrem toho máme na trhu zaujímavú sadzbu 7-ročný fix, ktorý sa zatiaľ drží na úrovni 1,6 %," konštatoval Mandzák.



V najbližších dvoch rokoch podľa neho netreba očakávať zlacňovanie hypoték, trend ide opačným smerom. Do dvoch rokov by sa mohol dosiahnuť strop, a to na hranici 3 % aj pri kratších fixáciách. "Po tomto období sa dá očakávať mierne znižovanie úrokov, no už nie na hranicu, ktorá tu bola doteraz," upozornil.



Možnosťou, ako sa pri zdražovaní hypoték vyhnúť ťažkostiam so splácaním, keďže sa výška mesačnej splátky môže výraznejšie zvýšiť, je podľa Mandzáka refinancovanie úveru s "natiahnutím" doby splácania. "Ak si klient prehodí úver do banky, ktorá umožňuje splácanie, napríklad až do veku 75 rokov, splátka sa mu výrazne zníži. Toto môže byť jedno z riešení pre klientov, ktorým kvôli navýšeniu úrokovej sadzby nebude vychádzať splátka," priblížil.



Dodal, že odborníci pre zdražovanie hypoték a zároveň aj nehnuteľností očakávajú, že v najbližších mesiacoch bude pribúdať tých, ktorí nesplnia podmienky na požadovanú výšku hypotéky. "Predpokladám, že nastane vákuum medzi dopytom a ponukou, čím sa tempo rastu hypoték spomalí," uzavrel.