V španielskom parlamente schválil novú daň pre veľké firmy

Madrid 19. novembra (TASR) - Krehká väčšina v rozpočtovom výbore dolnej komory španielskeho parlamentu schválila v pondelok (18. 11.) neskoro večer novú dodatočnú daň pre veľké spoločnosti s tržbami nad 750 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Daň vo výške minimálne 15 % pre veľké firmy so sídlom v Španielsku alebo firmy so sídlom v zahraničí, ktoré však pôsobia v Španielsku, bude dopĺňať existujúce dane, uviedla dolná komora vo vyhlásení.



Španielsko, podobne ako desiatky ďalších krajín, sa zaviazalo uplatňovať odporúčanie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2021 a zabezpečiť, že veľké medzinárodné spoločnosti budú platiť daň z príjmu právnických osôb vo výške minimálne 15 %. To im má zabrániť vyhýbať sa plateniu daní v krajine, kde pôsobia, prevodom ich ziskov do iných krajín s nižšími daňovými sadzbami.



Text novej dane bude predložený na hlasovanie v pléne dolnej komory vo štvrtok (21. 11.).



Menšinová vláda vedená socialistickým premiérom Pedrom Sánchezom sa snaží získať dostatočnú podporu v dolnej komore parlamentu na prijatie opatrení, ako je mimoriadna daň z nadmerných ziskov pre banky a energetické spoločnosti alebo rozpočet na rok 2025.



Na dosiahnutie väčšiny v parlamente musí Sánchezova vláda získať strany s protichodnými cieľmi, ako sú krajne ľavicové strany Podemos a Junts. Konzervatívna Ľudová strana a krajná pravica Vox, ktoré sú rozhodne proti Sánchezovi, majú spolu 172 z 350 kresiel v dolnej komore parlamentu.