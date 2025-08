V Španielsku a Nórsku sa Tesle darilo, predaj jej áut výrazne vzrástol

Madrid 4. augusta (TASR) - Predaj áut amerického výrobcu elektromobilov Tesla v Španielsku vzrástol v júli o viac než štvrtinu a ešte výraznejšie sa zvýšil v Nórsku, kde rast prekonal 80 %. Na celkový obrat nepriaznivej situácie pre automobilku a jej šéfa Elona Muska je to však málo, keďže v drvivej väčšine európskych krajín predaje americkej automobilky ďalej padajú. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa údajov španielskej asociácie výrobcov áut ANFAC predala Tesla minulý mesiac v Španielsku celkovo 702 vozidiel. To je o 27 % viac než v júli minulého roka. Výrazne k tomu dopomohol prudký dopyt po elektrifikovaných vozidlách, keďže celkový predaj týchto áut na španielskom trhu vzrástol minulý mesiac o 155 %.



Práve júl tak pomohol vylepšiť čísla pre Teslu za celé obdobie od začiatku roka, keď po predchádzajúcich poklesoch vykázala rast predaja. Ten za sedem mesiacov dosiahol 1,1 %. Na porovnanie, celkový dopyt po elektrifikovaných vozidlách v krajine vzrástol od začiatku roka do konca júla medziročne o 93 %.



Španielsko tak bolo jedným z mála svetlých bodov pre Teslu v Európe. Druhým bolo Nórsko, kde Tesla v júli zvýšila predaj o 83 %. Celkovo na tomto trhu predala minulý mesiac 838 vozidiel.



Na mnohých trhoch, ktoré už júlové údaje zverejnili, však Tesla pokračuje vo výraznom poklese. Vo Francúzsku klesol predaj jej vozidiel o 26,6 % na 1307 áut, v Holandsku o 62 % na 443 a v Dánsku o 52 % na 336 vozidiel. Najprudší pokles z trhov, ktoré už zverejnili údaje za júl, zaznamenala americká firma vo Švédsku. Tam predala 163 vozidiel, čo medziročne predstavuje pokles o 86 %.