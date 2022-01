V Španielsku rýchlo pribúdajú plantáže marihuany

Madrid 15. januára (TASR) - V južnom Španielsku sa rozširuje pestovanie marihuany. Pestovatelia sa pritom často vyhovárajú, že ide o konope na priemyselné účely. Uviedli to noviny El País, podľa ktorých úrady v andalúzskej provincii Almería zhabali vlani až 18-násobne viac marihuany ako rok predtým.



V roku 2021 zhabali príslušníci civilnej gardy niečo vyše 630.000 rastlín konope v provincii Almería na juhu Španielska, zatiaľ čo v roku 2020 to bolo len 34.000. Vo všadeprítomných skleníkoch v tejto provincii sa pestuje marihuana pod pláštikom legálneho konope na priemyselné a lekárske účely. Ide o miliardový biznis.



Podľa údajov španielskeho ministerstva poľnohospodárstva a andalúzskej regionálnej vlády v roku 2018 nebol v Almeríi ani hektár deklarovaného konope. No v roku 2021 sa už pestovalo na 230 hektároch.



Podobne aj v iných častiach Španielska sa plantáže konope za päť rokov zväčšili osemnásobne a teraz pokrývajú 570 hektárov.



Pestuje sa najmä v regióne Andalúzia, pričom centrom pestovania je provincia Almería. Aj regióny Valencia, Murcia, Katalánsko a Castilla-La Mancha zaznamenali nárast marihuanových plantáží. Len v Tolede, v Castilla-La Mancha v októbri zadržali viac ako 200.000 rastlín.



Zásoby kanabisu v Španielsku sa za päť rokov zvýšili štvornásobne, pričom v roku 2021 zabavili viac ako tri milióny rastlín. Ide o rekord pre krajinu, ktorá je už teraz hlavným producentom konope v Európe.



Najnovšia správa kancelárie generálneho prokurátora varovala pred početnými pokusmi vydávať nelegálne plantáže za konope na priemyselné využitie. V provincii Almería vlani zatkli 169 ľudí vrátane člena bezpečnostných síl a zadržali 11,6 tony marihuany pripravenej na predaj.



„Zločinecké organizácie s izbovými plantážami teraz kupujú farmy a skleníky, aby pestovali údajne priemyselné konope,“ vysvetľuje María Ángeles Pérezová, prokurátorka pre narkotiká v Almeríi. Ich producenti prišli s vysvetleniami hraničiacimi až s absurditou, pričom sa často odvolávali na boj s rakovinou. Iní pestovatelia tvrdili, že sú v procese vybavovania potrebných povolení.



Cena konope na priemyselné účely je veľmi nízka, takže v porovnaní s paradajkami alebo inými tradičnými skleníkovými plodinami v Almeríi je z neho len malý zisk, a preto nie je u farmárov populárne. Kilo púčikov však môže stáť okolo 400 eur, čo predstavuje lukratívny biznis.



Konopné a marihuanové plantáže sú na prvý pohľad úplne rovnaké. Ide v podstate o tú istú rastlinu Cannabis sativa. Rozhodujúci je obsah kanabinoidov, predovšetkým tetrahydrokanabinolu alebo THC. Marihuana má vyšší obsah THC. Takzvané technické konope môže podľa európskych noriem obsahovať maximálne 0,2 % THC. Táto látka sa nachádza v listoch a v kvete.



Ak sa konope pestuje na priemyselné využitie, napríklad výrobu vlákniny alebo oleja, je to legálne. Ale predaj púčikov, a to bez ohľadu na množstvo THC, je v Španielsku nelegálny.



V každom prípade pestovanie konope na liečebné účely si vyžaduje povolenie od španielskej agentúry pre lieky.