V Španielsku schválili rozpočet na rok 2023, zvýšia sociálne výdavky

Madrid 24. novembra (TASR) - Španielsky parlament vo štvrtok schválil vládny návrh rozpočtu na rok 2023, ktorý zahŕňa rekordné sociálne výdavky na pomoc domácnostiam s prudko rastúcou infláciou. TASR správu prevzala z AFP.



Poslanci odsúhlasili plán pomerom hlasov 187 za a 156 proti. Ide o posledný rozpočet súčasnej vlády premiéra Pedra Sáncheza pred všeobecnými voľbami, ktoré sa majú uskutočniť do konca budúceho roka.



Rozpočet podporili Sánchezovi socialisti aj tvrdo ľavicový koaličný partner Podemos a prešiel tiež s pomocou menších regionálnych strán vrátane katalánskej separatistickej ERC výmenou za väčšie regionálne investície.



"Toto je tretí rozpočet, ktorý sme schválili veľkou väčšinou, rozpočet s historickou úrovňou sociálnych výdavkov," napísal Sánchez po hlasovaní na Twitteri.



Rozpočet musí ešte prejsť cez Senát v priebehu budúceho mesiaca, ale jeho schválenie je zaručené vzhľadom na podporu vládnych spojencov. Zahŕňa pritom rekordné výdavky vo výške 198 miliárd eur v roku 2023, čo prinesie vyššie dôchodky a platy vo verejnej sfére, ako aj viac financií vysokoškolskému vzdelávanie a zdravotníctvu.



Predlžuje tiež do roku 2023 bezplatné cestovanie v prímestských vlakoch a vlakoch na stredné vzdialenosti. Tento cestovný program bol zavedený 1. septembra a zapojili sa doň státisíce ľudí v snahe znížiť si prudko rastúce náklady. Pôvodne mal trvať len do konca roka.



Ministerka pre rozpočet María Jesús Monterová uviedla, že šesť z každých 10 eur v rozpočte pôjde na sociálne výdavky, čo je najvyšší podiel vyčlenený na tento účel v histórii Španielska.



Rozpočet bude čiastočne financovaný zvýšením daní pre osoby s vysokými príjmami a príspevkami z fondu obnovy Európskej únie (EÚ) po pandémii ochorenia COVID-19. Zahŕňa tiež dočasnú daň z neočakávaných príjmov pre banky a energetické firmy, ktorá by mala podľa plánov vlády priniesť v rokoch 2023 a 2024 celkovo päť miliárd eur.



Španielsko pandémia zvlášť tvrdo zasiahla a malo by v priebehu šiestich rokov dostať z fondu 140 miliárd eur. Bude tak jedným z hlavných príjemcov.



Inflácia v Španielsku vyvrcholila v júli na úrovni 10,8 %, čo bolo najviac za 38 rokov. Následne sa mierne spomalila a v októbri dosiahla 7,3 %, čo je stále výrazne nad 2-percentným cieľom Európskej centrálnej banky.



Rozpočet predpokladá, že sa hrubý domáci produkt Španielska v roku 2023 zvýši o 2,1 %, čo je výrazne viac ako 1,2 %, ktoré krajine predpovedal Medzinárodný menový fond.