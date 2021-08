V Spišskej Novej Vsi predstavili prototyp vodíkového autobusu

Spišská Nová Ves 4. augusta (TASR) - Prototyp vodíkového autobusu predstavili za účasti ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka (SaS) v utorok (3. 8.) v Spišskej Novej Vsi. Autobus vyrobila spoločnosť Rošero – P, s. r. o., v spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.



Autobus využíva nízkotlakové metalhydridové zásobníky na uskladnenie vodíka ako hlavného zdroja energie na pohon autobusu. "Technológia metalhydridových zásobníkov (MHZ) pracuje so zliatinami kovov, ktoré predstavujú unikátnosť riešenia. Vodík sa vháňa do zásobníka pod tlakom jeden až tri megapascaly (MPa). Keďže vodík je viazaný priamo v štruktúre materiálu, nepodieľa sa na zvyšovaní tlaku v zásobníku a pracovný tlak sa pohybuje maximálne na hodnote tri MPa," uviedol pre TASR výkonný riaditeľ Rošero – P Dalibor Dravecký.



V súčasnosti sa podľa jeho slov vo vozidlách vodík skladuje pri tlakoch od 35 MPa do 70 MPa. Práve spomenuté tlaky predstavujú nebezpečenstvo výbuchu pri prerazení skladovacej nádoby.



"V prípade MHZ pri prerazení steny nádoby nastane iba pozvoľné uvoľňovanie vodíka zo štruktúry metalhydridovej zliatiny a nie výbuch ako v prípade vyšších tlakov. Keďže sa pracuje s nízkym tlakom, nedochádza ani k stratám energie pri stláčaní. Pri uvoľňovaní vodíka zo štruktúry stačí znížiť tlak a dodať malé množstvo tepla. Zníženie tlaku je zároveň výhodné pri dodávke do palivových článkov, ktoré pracujú s nízkym tlakom vodíka," povedal Dravecký s tým, že pri vývoji uvedeného prototypu nazbierali obrovské množstvo poznatkov, ktoré sa budú snažiť využiť v krátkom čase v sériovej výrobe.



"Som pyšný na to, čo dokázali Spišskonovovešťania spoločne s vedcami z Košíc. Mnohí tomu neverili, ale prvý vodíkový autobus zo Slovenska je na svete a urobili ho v Spišskej Novej Vsi, k čomu tvorcom srdečne blahoželám," uviedol viceprimátor Spišskej Novej Vsi Dávid Demečko.



Na predstavení autobusu sa zúčastnili i predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, ktorí prejavili záujem o zavedenie týchto autobusov do autobusovej dopravy východného Slovenska. Vozidlo bude predstavené na výstave Expo Dubaj.