V spoločnosti Arriva Liorbus vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Ružomberok 25. júla (TASR) - Vodiči autobusov spoločnosti Arriva Liorbus vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Vyhlásila ju Základná organizácia Odborového zväzu (ZO OZ) KOVO Orava - Liptov. Ako informovala Anita Fáková z odboru komunikácie s verejnosťou a médiami OZ KOVO, dôvodom je spôsob ukončenia takmer rok trvajúceho kolektívneho vyjednávania.



„Zamestnávateľ zámerne obišiel väčšinovú ZO OZ KOVO Orava - Liptov, aby nakoniec podpísal novú, na päť rokov platnú kolektívnu zmluvu s menšinovými, nedávno vzniknutými odbormi - Modernými odbormi (MO) AIOS so sídlom v Bratislave. Navyše sa tak stalo so spätnou účinnosťou a v čase konania rozhodcu o určení väčšej, teda reprezentatívnej odborovej organizácie oprávnenej v danom podniku kolektívne vyjednávať,“ priblížila Fáková.



Hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach v reakcii prízvukoval, že firma považuje odborové organizácie za strategických partnerov v téme sociálneho dialógu a ich pôsobenie v jednotlivých spoločnostiach Arriva vníma ako dôležité. „Nastavujeme férový dialóg a všetky predložené otázky na pravidelnej báze zodpovedne riešime. Žiaľ, vedenie ZO OZ KOVO Orava - Liptov prestalo zastupovať záujmy svojich členov, ktorým nová kolektívna zmluva garantuje rast miezd, sociálne istoty a zlepšovanie pracovných podmienok na celé obdobie 2025 - 2029,“ uviedol Stach.



Podotkol, že kolektívna zmluva na päťročné obdobie bola výsledkom náročných rokovaní zamestnávateľa so zástupcami obidvoch odborových organizácií pôsobiacich v spoločnosti Arriva Liorbus pred sprostredkovateľom. „V týchto rokovaniach, ktoré sa začali ešte v auguste minulého roka, postupovali obidve odborové organizácie v zhode, takže nebolo potrebné zisťovať, ktorá má viac členov. Navyše, výslednú podobu kolektívnej zmluvy v hlasovaní schválili aj členovia ZO OZ KOVO Orava - Liptov, ktorí zároveň zaviazali výbor ZO k jej podpisu,“ dodal Stach.



Predsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková vyhlásila, že odborový zväz odmieta akékoľvek praktiky, ktoré by mohli viesť k obchádzaniu alebo nerešpektovaniu zákona. „V prípade uzatvorenia podnikovej kolektívnej zmluvy medzi spoločnosťou Arriva Liorbus a ZO MO AIOS sa opierame o rozhodnutie rozhodkyne v spore o reprezentatívnosť, v ktorom rozhodla o oprávnení odborovej organizácie ZO OZ KOVO Orava - Liptov uzatvárať kolektívnu zmluvu. Z nášho pohľadu je teda akákoľvek podniková kolektívna zmluva, uzatvorená s iným subjektom ako ZO OZ KOVO Orava - Liptov, nulitná,“ uviedla Benedeková.



Odborári upozorňujú na skutočnosť, že kolektívna zmluva bola uzatvorená ešte pred rozhodnutím ministerstvom určeného rozhodcu o reprezentatívnosti odborových organizácií. „S postupom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri určení rozhodcu nesúhlasíme a budeme sa proti nemu brániť právnou cestou,“ reagoval hovorca Arrivy.



Zástupcovia ZO OZ KOVO Orava - Liptov chcú po rozhodnutí rozhodkyne opätovne iniciovať kolektívne vyjednávanie so zamestnávateľom. V prípade, že tieto rokovania zlyhajú, sú pripravení využiť všetky legislatívne dostupné nástroje, nevynímajúc pritom využitie nátlakových prostriedkov, vrátane ostrého štrajku.