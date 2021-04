V spoločnostiach Tubex a Slovakia Packaging hlasujú o štrajku

Žarnovica 14. apríla (TASR) – V spoločnostiach Tubex a Slovakia Packaging v Žarnovici vyhlásili štrajkovú pohotovosť, v stredu začalo i hlasovanie zamestnancov o vyhlásení štrajku. Na brífingu o tom informovali zástupcovia Základnej organizácie (ZO) Odborového zväzu (OZ) KOVO Tubex Žarnovica. Dôvodom vyhlásenia štrajkovej pohotovosti je neúspešné kolektívne vyjednávanie kolektívnej zmluvy v oboch spoločnostiach na roky 2021 – 2022.



„Kolektívne vyjednávanie začalo v októbri 2020, uskutočnilo sa celkom sedem kôl kolektívneho vyjednávania, z toho tri kolá sa konali pred sprostredkovateľkou. Sporné ostali dva body kolektívnej zmluvy a to plošné zvýšenie mzdy každého zamestnanca a sprísnenie podmienok 13. a 14. mzdy,“ vyhlásil hlavný vyjednávač kolektívnych zmlúv a predseda Výboru ZO OZ KOVO Tubex Žarnovica Pavel Kúš.



Ako dodal, od roku 2007 bola 13. a 14. mzda v oboch spoločnostiach vyplácaná vo výške 100 percent základnej mzdy zamestnanca. Aktuálne zamestnávateľ prišiel s návrhom, aby táto mzda bola podmienená hospodárskymi výsledkami a ekonomickými ukazovateľmi, a to vo výške 10 až 45 percent podľa odpracovaných rokov zamestnancov. „V číselnom vyjadrení to znamená, že namiesto 808 eur, čo predstavuje jedna z týchto miezd, by väčšina zamestnancov dostala 120 alebo 240 eur,“ vysvetlil Kúš.



Odborová organizácia medzi zamestnancami urobila prieskum o podpore návrhu zamestnávateľa na sprísnené podmienky vyplatenia 13. a 14. mzdy. „Z 300 zamestnancov sa 240 vyjadrilo proti podpisu takejto kolektívnej zmluvy,“ povedal Kúš s tým, že to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo bola štrajková pohotovosť vyhlásená.



Odborová organizácia bola ochotná zo svojich požiadaviek ustúpiť, navrhovala 50-percentnú záruku 13. a 14. mzdy s tým, že by ďalších 50 percent bolo založených na ekonomických ukazovateľoch, s čím však zamestnávateľ nesúhlasil. „Sprostredkovateľka ešte predložila návrh, že 13. mzda bude 450 eur a 14. mzda podľa toho, ako chce zamestnávateľ. S tým sme boli ochotní súhlasiť, nie však zamestnávateľ,“ uviedol Kúš.



Hlasovanie zamestnancov o vyhlásení štrajku bolo spustené v stredu, ak sa k nemu zamestnanci postavia kladne, odborová organizácia rozhodne, kedy a akou formou sa štrajk uskutoční. Spoločnosť Tubex zamestnávala vlani 389 zamestnancov, jej hlavným výrobným zameraním je výroba túb pre farmaceutický, potravinársky, kozmetický a chemický priemysel.