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V športovo-rekreačnom areáli v Hriňovej pribudli nové atrakcie
Financovanie oboch projektov bolo v rámci spolupráce Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.
Autor TASR
Hriňová 23. júna (TASR) - V športovo-rekreačnom areáli v Hriňovej v Detvianskom okrese pribudli ďalšie atrakcie. Zábavno-náučný sad a ľadovo-horúcu kaďu v utorok uviedli do užívania. Na otvorení o tom TASR informoval riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.
Spresnil, že ľadovo-horúcu kaďu osadili pri saune v rámci oddychového priestoru. „Zázemie, šatne a sprchy sú v budove blízkeho futbalového štadióna,“ objasnil s tým, že kaďa má funkciu ohrevu aj chladenia. Vychladiť ju dokážu na dva stupne Celzia a zohriať na viac ako 40 stupňov Celzia. Podľa neho je to špecifická služba a treba si ju vopred rezervovať. Celkové náklady na tento projekt boli 5500 eur.
V minulosti osadená sudová sauna zo severského smreka je rozdelená na oddychovú a saunovú miestnosť. Prenajímajú ju ako celok, vstup je povolený pre maximálne päť osôb a podľa Horníka je v nej i v kadi úplné súkromie. Záujemcovia o atrakcie môžu kontaktovať Správu športových zariadení mesta Hriňová.
Nad areálom letného kúpaliska v súčasnosti zároveň vyrástol nový zábavno-náučný sad s názvom Hraj sa, uč sa všade, aj v ovocnom sade. Vybudovali ho na princípe komunitnej záhrady. Priestor spája vzdelávanie, hru a oddych. Horník poznamenal, že v sade sa nachádza 37 tradičných odrôd ovocných stromov z Podpoľania ako jablone, hrušky, čerešne i duly. Doplnili ho o náučno-zábavné ihrisko pre deti a pre rodiny. „Môžu sa v ňom hrať, stráviť voľný čas a naučiť sa niečo nové o faune, flóre a zaujímavostiach z Podpoľania,“ povedal. Náklady na uskutočnenie boli takmer 30.000 eur. Priestor je v súčasnosti k dispozícii pre širokú verejnosť, do budúcna ho plánujú aj oplotiť.
Financovanie oboch projektov bolo v rámci spolupráce Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie. Pridali sa aj Rozvojová agentúra BBSK Dobrý kraj, samospráva Hriňovej a Správa športových zariadení mesta Hriňová.
Spresnil, že ľadovo-horúcu kaďu osadili pri saune v rámci oddychového priestoru. „Zázemie, šatne a sprchy sú v budove blízkeho futbalového štadióna,“ objasnil s tým, že kaďa má funkciu ohrevu aj chladenia. Vychladiť ju dokážu na dva stupne Celzia a zohriať na viac ako 40 stupňov Celzia. Podľa neho je to špecifická služba a treba si ju vopred rezervovať. Celkové náklady na tento projekt boli 5500 eur.
V minulosti osadená sudová sauna zo severského smreka je rozdelená na oddychovú a saunovú miestnosť. Prenajímajú ju ako celok, vstup je povolený pre maximálne päť osôb a podľa Horníka je v nej i v kadi úplné súkromie. Záujemcovia o atrakcie môžu kontaktovať Správu športových zariadení mesta Hriňová.
Nad areálom letného kúpaliska v súčasnosti zároveň vyrástol nový zábavno-náučný sad s názvom Hraj sa, uč sa všade, aj v ovocnom sade. Vybudovali ho na princípe komunitnej záhrady. Priestor spája vzdelávanie, hru a oddych. Horník poznamenal, že v sade sa nachádza 37 tradičných odrôd ovocných stromov z Podpoľania ako jablone, hrušky, čerešne i duly. Doplnili ho o náučno-zábavné ihrisko pre deti a pre rodiny. „Môžu sa v ňom hrať, stráviť voľný čas a naučiť sa niečo nové o faune, flóre a zaujímavostiach z Podpoľania,“ povedal. Náklady na uskutočnenie boli takmer 30.000 eur. Priestor je v súčasnosti k dispozícii pre širokú verejnosť, do budúcna ho plánujú aj oplotiť.
Financovanie oboch projektov bolo v rámci spolupráce Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie. Pridali sa aj Rozvojová agentúra BBSK Dobrý kraj, samospráva Hriňovej a Správa športových zariadení mesta Hriňová.