V SR a ČR naďalej dominujú samostatné e-shopy, nie online trhoviská
Dôležitým faktorom, ktorý brzdí dominanciu marketplace platforiem, je správanie zákazníkov.
Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Vývoj na slovenskom a českom e-commerce trhu je v posledných rokoch iný ako na veľkých západných trhoch. Na rozdiel od Nemecka či Veľkej Británie, trhy v SR a ČR zatiaľ odolávajú rastu tzv. marketplace platforiem, dominantnú úlohu naďalej zohrávajú samostatné e-shopy. Uviedol to Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates, ktorá vytvára platformu pre e-shopy.
Dôležitú úlohu však podľa neho na Slovensku zohrávajú cenové porovnávače, ktoré výrazne ovplyvňujú nákupné správanie zákazníkov. Slovenskí a českí spotrebitelia sú totiž zvyknutí porovnávať ceny, čítať recenzie a nakupovať priamo u konkrétneho predajcu, nie nevyhnutne cez jednu univerzálnu platformu.
„Na rozdiel od západných krajín, na Slovensku a v Česku neprišlo k výraznej ‚amazonizácii‘ trhu, kde by jeden alebo niekoľko online trhovísk určovalo hlavné pravidlá hry,“ vysvetlil Benatzky.
Slovenský trh je však podľa neho v porovnaní s ČR menej saturovaný a menej konkurenčný. „Na jedného obyvateľa pripadá na Slovensku menej e-shopov, čo predstavuje nižší tlak na ceny a marketing, no zároveň aj o niečo pomalšiu mieru inovácií. Práve táto kombinácia ale robí zo Slovenska zaujímavý cieľ pre expanziu zahraničných, najmä českých subjektov,“ priblížil.
Upozornil, že slovenský e-commerce tiež prechádza postupnou konsolidáciou a počet e-shopov v ostatných rokoch mierne klesá. Tento trend podľa neho naznačuje čistenie trhu a nie útlm sektora. „Záujem o online nakupovanie je silný. Obraty e-commerce v rámci regiónu rastú medziročne v priemere až o 6 %, no trh sa transformuje z masy menších, často až generických projektov smerom k menšiemu počtu kvalitnejších, rýchlejších a flexibilnejších e-shopov, s často lepším technologickým základom než v minulosti,“ doplnil.
Vyššiu efektivitu nových e-shopov pripisuje Benatzky prenajímateľným platformám (SaaS). „Počet e-shopov na SaaS vzrástol za ostatné dva roky o približne 30 %. Pre obchodníkov to predstavuje menšiu vstupnú bariéru, a tým aj jednoduchší štart podnikania v e-commerce,“ povedal.
Dôležitým faktorom, ktorý brzdí dominanciu marketplace platforiem, je podľa neho správanie zákazníkov. Slovenskí spotrebitelia sú síce výrazne orientovaní na cenu, no dôležitá je pre nich aj dôvera. Predajcu si tak vyberajú na základe referencií, dostupnosti tovaru či kvality služieb. Lokálni hráči zároveň profitujú z rýchlejšej logistiky, znalosti trhu a zákazníckej podpory v rodnom jazyku, čo im dáva konkurenčnú výhodu voči globálnym platformám.
Tlak medzinárodných hráčov ale podľa jeho slov naďalej rastie. „Cross-border (cezhraničný, pozn. TASR) e-commerce postupne posilňuje a platformy ako Amazon, Temu či AliExpress získavajú zákazníkov najmä vďaka nízkym cenám a širokému sortimentu. Ich vplyv bude pravdepodobne v najbližších rokoch naďalej rásť, obzvlášť v segmente cenovo citlivých zákazníkov,“ uzavrel Benatzky.
