V SR aj v EÚ prevládajú klietkové chovy nosníc nad ostatnými spôsobmi

Bratislava 6. decembra (TASR) - Na Slovensku, ako aj v EÚ ako celku stále prevládajú klietkové chovy nosníc nad ostatnými spôsobmi chovu. Informoval o tom na tlačovej konferencii riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár v súvislosti so skutočnosťou, že producenti vajec v SR zaznamenávajú tlak zahraničných obchodných reťazcov a ochranárskych združení na zvyšovanie ponuky vajec z podstielkových chovov.



"V SR máme podiel klietkových chovov na úrovni 79 %, a to aj napriek tomu, že chovatelia začali už pred dvoma rokmi s rekonštrukciou klietkových chovov na voliérové a nie podstielkové, pretože v niektorých krajinách EÚ aj tento spôsob produkcie vajec postupne odmietajú. Bez finančnej pomoci z prostriedkov EÚ, alebo štátnej pomoci na výmenu technológií dokážu slovenskí producenti vajec zrealizovať zmenu spôsobu chovu iba v 5 % chovných priestorov ročne," spresnil Molnár.



Zmena systému chovu obohatených klietok na voliérové chovy si podľa Molnára vyžaduje investície vo výške 47,3 milióna eur, ktoré v súčasnej dobe a pri súčasnom vývoji cien za obdobie posledných osem rokov nemá hydinársky sektor k dispozícii.



Molnár pripomenul, že viaceré zahraničné obchodné reťazce deklarovali, že od roku 2025 nebudú vo svojich prevádzkach predávať spotrebiteľom vajcia z klietkových chovov. A to aj napriek tomu, že tieto ich požiadavky nemajú žiadnu oporu v národnej ani európskej legislatíve. Legislatíva EÚ iba pred niekoľkými rokmi prijala opatrenia na zmenu chovu nosníc. V rámci EÚ bolo nariadené, aby boli všetky konvenčné klietkové chovy po 1. januári 2012 nahradené chovom nosníc v obohatených klietkach. Tým EÚ zabezpečila pre nosnice výrazne lepšie životné podmienky.



Tlak zahraničných obchodných reťazcov podľa Molnára nemá ani žiadne kvalitatívne opodstatnenie. Dôvodom je fakt, že kvalita a zloženie vajec vôbec nezávisí od spôsobu chovu nosníc. "Nie je dôležité, či nosnica bola chovaná v obohatenej klietke, na podstielke, vo voliére alebo vo voľnom výbehu. Pretože kvalitu a zloženie vajec ovplyvňuje iba krmivo, ktoré nosnica konzumuje a jeho zloženie. O kvalite života nosnice vypovedajú dva základné údaje – počet znesených vajec a počet uhynutých nosníc. Tieto ukazovatele sú v klietkovom, ako aj v alternatívnych porovnateľné," spresnil.



Molnár zdôraznil, že aj spotrebiteľ musí počítať s tým, že klietkové vajcia sú na pulte najlacnejšie. "Ak porovnáme balenie 10 kusov vajec z jednotlivých spôsobov chovu, zistíme že balenie podstielkových vajec je na pulte reťazcov o 50 centov drahšie ako klietkové vajcia, balenie vajec z voľného výbehu minimálne o jedno euro drahšie a balenie vajec z ekochovu minimálne o 1,50 eura drahšie. Pre štvorčlennú rodinu to predstavuje zvýšené náklady minimálne o 45 eur, 90 eur a 135 eur ročne bez akéhokoľvek kvalitatívneho rozdielu medzi vajcami z jednotlivých druhov chovu," poznamenal.



"Aj napriek týmto argumentom slovenskí chovatelia nosníc postupne realizujú rekonštrukcie chovu na voliérový systém chovu, ktorý je oproti klasickému podstielkovému chovu oveľa bezpečnejší z pohľadu kvality vajec, ako aj životných podmienok zvierat. Názor ÚHS je, že zahraničné obchodné reťazce by mali ponechať spotrebiteľovi možnosť slobodnej voľby, rovnako ako to praktizujú slovenské obchodné reťazce. Teda aby spotrebiteľ našiel na pulte všetky druhy vajec a aby si mohol kúpiť vajcia, ktoré si chce sám kúpiť a nie tie, ktoré mu chce niekto nanútiť," dodal Molnár.



Podľa slov prezidenta Zväzu obchodu SR Martina Katriaka slovenskí obchodníci neevidujú, že by slovenský spotrebiteľ vyvíjal tlak na obchodné reťazce, aby kupovali vajcia z podstielkového chovu. "Nič také neevidujeme," doplnil na tlačovej konferencii Katriak.