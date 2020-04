V SR by mohla vyrásť továreň na výrobu rúšok, chýba však investor

Bratislava 23. apríla (TASR) – Na Slovensku by mohla vyrásť nanotováreň na výrobu špeciálnych rúšok, ktorá by mohla vyrobiť 40 miliónov rúšok najvyššej kvality ročne. Informovala o tom česká spoločnosť Nafigate Corporation. Zatiaľ však chýba investor, ktorý by do továrne investoval štyri milióny eur, pričom návratnosť by sa pohybovala v rozpätí dvoch až štyroch rokov.



„V susedných Čechách je od minulého roka k dispozícii pokročilá technológia výroby nanovlákenných membrán, vďaka ktorej by mohlo byť aj Slovensko sebestačné pri výrobe špeciálnych rúšok, šatiek, respirátorov a ochranných oblekov pre zdravotnícky personál,“ uviedla spoločnosť. Susedná Česká republika pritom plánuje spustiť svoju nanotováreň do štyroch mesiacov.



Výroba by sa na Slovensku mohla spustiť do deviatich mesiacov od momentu, keď sa nájde investor. Práve spoločnosť Nafigate Corporation už v Čechách vyskladala skupinu investorov a pracuje na spustení českej továrne.



„Začiatok koronakrízy jasne ukázal, aké dôležité sú vlastné kapacity pre výrobu životzachraňujúcich ochranných prostriedkov, ako sú rúška či respirátory,“ vysvetlila prezidentka spoločnosti Jiřina Repaská.



Ako upozornila spoločnosť, jednou z možností podpory vzniku tejto továrne je aj dofinancovanie projektu z európskych peňazí a výziev, ktoré Únia otvorila v súvislosti s bojom proti novému koronavírusu.



Spoločnosť Nafigate Corporation sa zameriava na výskum a vývoj pokročilých nanomateriálov. Vyvíja inovácie a technológie, pripravuje ich na vstup na trh formou licencií. „Dopyt po nanomateriáloch je dnes v Čechách, na Slovensku a v zahraničí výrazný. Z týchto materiálov je možné okrem zdravotníckeho materiálu vyrábať aj unikátne antibakteriálne a antivírusové filtračné siete do okien a dverí, ako aj filtre na vodu,“ dodala spoločnosť.