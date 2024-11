V SR by sa mali vybudovať rodinné poradne na pomoc ohrozeným skupinám

Bratislava/Komárno 15. novembra (TASR) - Na Slovensku by sa mali vybudovať rodinné poradne na pomoc ohrozeným skupinám v regiónoch. Na projekt odborného poradenstva by malo ísť 44 miliónov eur z eurofondov. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom (obaja Hlas-SD) pri príležitosti rezortného dňa v Komárne.



"Práve teraz vychádza výzva v objeme 44 miliónov eur, ktorá bude vyhlásená pre potreby národného projektu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí, rodiny (MPSVR) SR, ale bude sa týkať pomoci ohrozeným skupinám priamo v regiónoch, v každom našom meste a obci," uviedol Raši.



Doplnil, že táto výzva bude zameraná aj na riešenie problémov s dlhmi, ktoré ohrozujú stabilitu rodín na Slovensku. MPSVR spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny bude riešiť problémy, s ktorými si podľa neho nevedia často starší ľudia či marginalizované skupiny poradiť.



Tomáš spresnil, že cieľom projektu je vybudovať rodinné poradne, ktoré budú radiť ľuďom v zlej finančnej situácii alebo riešiť duševné choroby a medzigeneračné vzťahy. Zdôraznil, že na Slovensku už je vybudovaná sieť takzvaných dlhových poradní, ku ktorým sa pridajú aj tie rodinné. Vzniknúť by ich malo až 46, podobne ako úradov práce. "Budú zamerané na ľudí ohrozených chudobou, na sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, seniorov, ktorí si nebudú vedieť poradiť," priblížil.



Šéf rezortu práce v Komárne okrem tejto výzvy rozoberal aj pripravovanú reformu financovania sociálnych služieb, ktorá bude mať veľký vplyv na samosprávy. Jej súčasťou je napríklad odľahčenie financovania miest a obcí v prípade pobytových zariadení, do ktorých sú umiestňovaní seniori, pričom tie by sa mali v budúcnosti preradiť pod vyššie územné celky.



"Z plánu obnovy sme využili na to 212 miliónov eur a v rámci revízie plánu obnovy sa uchádzame o ďalších 120 miliónov eur. To je tá potešujúca správa, že zdá sa, že sa nám podarí získať ďalších viac ako 100 miliónov eur na budovanie nových zariadení sociálnych služieb ešte z plánu obnovy, čo, samozrejme, pomáha občanom miest a obcí," uzavrel Tomáš.