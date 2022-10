V SR očakáva od firiem 91 % ľudí zodpovedné aktivity nad rámec zákona

Bratislava 26. októbra (TASR) - Takmer každý človek na Slovensku očakáva od firiem zodpovedné aktivity nad rámec zákona. Aj tieto informácie odzneli v stredu na treťom ročníku konferencie Cirkulárna ekonomika s podtitulom environmentálne a spoločensky zodpovedné podnikanie. Organizovala ju inštitúcia Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a spoluorganizátorom bolo občianske združenie Slovenský národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory (MOK Slovensko) v Paríži.



MOK Slovensko v prvej polovici tohto roka vytvorila stočlenný medzinárodný tím, ktorý sa vo forme stálej sekcie bude venovať problematike cirkulárnej ekonomiky. "Som rád, že sme sa stali členom tohto tímu a budeme takto môcť prenášať naše pohľady na cirkulárnu ekonomiku do medzinárodného prostredia a súčasne sa inšpirovať skúsenosťami iných krajín," uviedol predseda SOPK Peter Mihók.



Ľudia si pod pojmom zodpovedné podnikanie spontánne predstavujú najmä zdravé a bezpečné pracovné podmienky (62 %), poctivosť pri podnikaní a boj proti korupcii (54 %), ochranu životného prostredia (46 %) a jasnú, poctivú a otvorenú komunikáciu firmy voči zákazníkom (45 %). Informoval o tom výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišš, pričom informácie čerpal z dvoch prieskumov.



Jeden z nich vlani v septembri uskutočnila prieskumná agentúra Focus pre združenie firiem Business Leaders Forum nadácie formou dotazníkového dopytovania na vzorke 1002 respondentov vo veku od 18 rokov. Druhý bol celosvetový prieskum Edelman Trust Barometer, ktorý síce nezahŕňa SR, ale podľa Kišša budú na Slovensku výsledky veľmi podobné.



Pri otázke, v akej téme by sa mali firmy prioritne angažovať, označili ľudia v SR najmä ochranu životného prostredia a zmierňovanie dosahov klimatickej zmeny (54 %), podporu vzdelávania mladej generácie (45 %), podporu sociálne či zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľstva (42 %) a boj proti korupcii (42 %).



V SR si 91 % ľudí myslí, že firmy by mali popri tvorbe zisku aj chrániť životné prostredie, starať sa o zamestnancov, podporovať okolitú komunitu a transparentne a otvorene komunikovať o svojich aktivitách. Vyplynulo to z prieskumu nadácie.



Pri výbere zo zoznamu aktivít zodpovedných firiem respondenti uvádzali ako najdôležitejšie zdravé a bezpečné pracovné podmienky (62 %). V odpovediach na Slovensku nasledovali poctivosť pri podnikaní (54 %), ochrana životného prostredia (46 %) a jasná, poctivá a otvorená komunikácia firmy voči zákazníkom (45 %).



Viac ako polovica (54 %) ľudí v SR je navyše ochotná priplatiť si za produkt vyrobený s ohľadom na životné prostredie alebo ktorý vyrobili znevýhodnení ľudia. Štvrtina by zaplatila navyše do 20 % ceny bežného výrobku a o niečo viac ako dve tretiny (68 %) navyše do 10 % ceny.