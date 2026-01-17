< sekcia Ekonomika
V SR pôsobí 300 podnikov, ktoré dodávajú surové kravské mlieko na trh
Chov dojníc je v SR, žiaľ, charakteristický neustálym poklesom počtu dojníc, k 31. októbru 2025 sa chovalo 104.066 kusov dojníc.
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Na Slovensku v súčasnosti pôsobí približne 300 profesionálnych podnikov, ktoré dodávajú surové kravské mlieko na trh. Chov dojníc je v SR, žiaľ, charakteristický neustálym poklesom počtu dojníc, k 31. októbru 2025 sa chovalo 104.066 kusov dojníc. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.
„Za týmto úbytkom treba vidieť viacero dôvodov, ktoré zahŕňa jeden spoločný menovateľ - ekonomické dôvody. Silná konkurencia zo zahraničia, nižšie štátne podpory za ostatných 30 rokov v porovnaní s veľkými západoeurópskymi krajinami, chýbajúce investície a modernizácie maštalí, k tomu znižujúci sa počet pracovníkov v segmente chovu dojníc prispeli k tomu, že aktuálne chováme už len niečo málo nad 100.000 kusov dojníc,“ spresnila.
„Rok 2025 sa do histórie živočíšnej výroby na Slovensku zapísal tým, že po 50 rokoch sa na našom území vyskytla jedna z najnebezpečnejších nákaz zvierat slintačka a krívačka (SLAK). Nebezpečná nákaza sa k nám dostala z Maďarska a v priebehu niekoľkých mesiacov sme museli utratiť tisícky zvierat - hovädzí dobytok,“ doplnila hovorkyňa SPPK.
Dodala, že vplyvom včasného, prísneho a zodpovedného prístupu štátu a chovateľov hospodárskych zvierat sa podarilo zabrániť masívnemu rozšíreniu nákazy z južnej a juhozápadnej časti Slovenska na celé územie krajiny.
„Za týmto úbytkom treba vidieť viacero dôvodov, ktoré zahŕňa jeden spoločný menovateľ - ekonomické dôvody. Silná konkurencia zo zahraničia, nižšie štátne podpory za ostatných 30 rokov v porovnaní s veľkými západoeurópskymi krajinami, chýbajúce investície a modernizácie maštalí, k tomu znižujúci sa počet pracovníkov v segmente chovu dojníc prispeli k tomu, že aktuálne chováme už len niečo málo nad 100.000 kusov dojníc,“ spresnila.
„Rok 2025 sa do histórie živočíšnej výroby na Slovensku zapísal tým, že po 50 rokoch sa na našom území vyskytla jedna z najnebezpečnejších nákaz zvierat slintačka a krívačka (SLAK). Nebezpečná nákaza sa k nám dostala z Maďarska a v priebehu niekoľkých mesiacov sme museli utratiť tisícky zvierat - hovädzí dobytok,“ doplnila hovorkyňa SPPK.
Dodala, že vplyvom včasného, prísneho a zodpovedného prístupu štátu a chovateľov hospodárskych zvierat sa podarilo zabrániť masívnemu rozšíreniu nákazy z južnej a juhozápadnej časti Slovenska na celé územie krajiny.