V SR pripadá na každých 1000 Slovákov v priemere takmer 54 firiem

Bratislava 31. marca (TASR) - Počet novozaložených firiem prekonal vlani historické rekordy. Dovedna za minulý rok v obchodnom registri pribudlo až 21.443 nových firiem. Rebríček počtu firiem v porovnaní jednotlivých krajov vedie Bratislavský kraj, kde je na každých 1000 obyvateľov až 153,3 podniku. Aktuálne na Slovensku pripadá na tisícku Slovákov 53,8 firmy. Vyplýva to z najnovšej analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode.



Bratislava a jej okolie sa dlhodobo vymyká celorepublikovému priemeru. V hlavnom meste a jeho okolí podnikalo k 10. marcu dovedna 101.818 akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným. Ide o viac než tretinu, až 34,7 %, všetkých firiem na Slovensku.



"Bratislavský kraj je dlhodobo ekonomicky najatraktívnejším miestom pre podnikanie. Kým počet firiem prepočítaných na 1000 obyvateľov tu dosahuje úroveň viac než 153 firiem, na počet firiem druhý najbohatší Nitriansky kraj, ktorý má dovedna 32.129 zaregistrovaných podnikov, vykazuje vyše 47 firiem na tisícku obyvateľov. Ide o rozdiel viac než sto firiem na 1000 obyvateľov," zhodnotila analytička Bisnode Petra Štěpánová.



Najmenej firiem, a to približne 31 na 1000 obyvateľov, má podľa analýzy Prešovský samosprávny kraj. Menej ako 40 firiem na tisícku obyvateľov majú aj v Trenčianskom, Košickom a Banskobystrickom samosprávnom kraji.



Podľa Štěpánovej však tieto dáta už v blízkom čase negatívne ovplyvní kritická situácia spôsobená pandémiou nového koronavírusu. "Na slovenskej podnikateľskej scéne sa počas minulého roka odrazili optimistické nálady, ktoré podnikatelia pretavili do nového biznisu. Podľa aktuálnej kritickej situácie je už teraz jasné, že v tomto roku dôjde k výraznému poklesu pri novozaložených firmách a zároveň aj k výraznému nárastu zatvorených podnikov," dodala Štěpánová.