V SR sa minulý rok udiali fúzie a akvizície za viac ako miliardu eur
Na Slovensku sa v roku 2025 uskutočnilo 23 akvizícií firiem, o sedem menej ako v roku 2024.
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Na Slovensku sa v roku 2025 uskutočnilo 23 akvizícií firiem, o sedem menej ako v roku 2024. Celková hodnota týchto transakcií však vzrástla o 26 % a prekročila jednu miliardu eur, čo je najvyššia úroveň za posledné roky. Vyplýva to zo štúdie spoločností Forvis Mazars a Mergermarket.
Najväčšou transakciou minulého roka na Slovensku bola akvizícia 98,45-percentného podielu v 365.bank belgickou bankovou skupinou KBC Group za 749 miliónov eur. Predajcom bola finančná skupina J&T Finance Group. „Okrem odkúpenia podielu v 365.bank bola potvrdená aj významná investícia do spoločnosti GymBeam,“ skonštatoval Samuel Svíba zo spoločnosti Forvis Mazars.
Veľkou transakciou bolo aj prebratie slovenských aktivít koncernu Engie francúzskou energetickou skupinou Veolia Energia Slovensko. Do spoločností na Slovensku vstúpili aj investori napríklad z Belgicka, Indie, Malajzie či zo Švajčiarska.
Objem fúzií a akvizícií rástol minulý rok v celom regióne strednej a východnej Európy a dosiahol viac ako 42,5 miliardy eur, aj keď počet takýchto transakcií klesol o 9 %. Najaktívnejším trhom bolo podľa štúdie Poľsko, kde sa uskutočnilo 339 transakcií s celkovou hodnotou 13,4 miliardy eur. Najväčšou transakciou v celom regióne strednej a východnej Európy bola akvizícia 49-percentného podielu v Santander Bank Polska rakúskou skupinou Erste Group za 6,8 miliardy eur.
„V poslednom čase pozorujeme, že rastie záujem investorov z krajín strednej a východnej Európy realizovať transakcie vo vlastnom regióne. Ich podiel na celkovej hodnote M&A transakcií dosiahol minulý rok 21 %, čo je najvyššia úroveň v doterajšom sledovaní,“ uviedol Svíba. Okrem domácich sú podľa neho veľmi aktívni aj nemeckí investori.
Najväčšou transakciou minulého roka na Slovensku bola akvizícia 98,45-percentného podielu v 365.bank belgickou bankovou skupinou KBC Group za 749 miliónov eur. Predajcom bola finančná skupina J&T Finance Group. „Okrem odkúpenia podielu v 365.bank bola potvrdená aj významná investícia do spoločnosti GymBeam,“ skonštatoval Samuel Svíba zo spoločnosti Forvis Mazars.
Veľkou transakciou bolo aj prebratie slovenských aktivít koncernu Engie francúzskou energetickou skupinou Veolia Energia Slovensko. Do spoločností na Slovensku vstúpili aj investori napríklad z Belgicka, Indie, Malajzie či zo Švajčiarska.
Objem fúzií a akvizícií rástol minulý rok v celom regióne strednej a východnej Európy a dosiahol viac ako 42,5 miliardy eur, aj keď počet takýchto transakcií klesol o 9 %. Najaktívnejším trhom bolo podľa štúdie Poľsko, kde sa uskutočnilo 339 transakcií s celkovou hodnotou 13,4 miliardy eur. Najväčšou transakciou v celom regióne strednej a východnej Európy bola akvizícia 49-percentného podielu v Santander Bank Polska rakúskou skupinou Erste Group za 6,8 miliardy eur.
„V poslednom čase pozorujeme, že rastie záujem investorov z krajín strednej a východnej Európy realizovať transakcie vo vlastnom regióne. Ich podiel na celkovej hodnote M&A transakcií dosiahol minulý rok 21 %, čo je najvyššia úroveň v doterajšom sledovaní,“ uviedol Svíba. Okrem domácich sú podľa neho veľmi aktívni aj nemeckí investori.