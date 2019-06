V SR sa vlani plnilo 14 schválených eradikačných programov zvierat

Povinnosť realizovať programy eradikácie významných chorôb vychádza zo záujmu štátu udržať dobrý zdravotný stav zvierat, ľudí, životného prostredia a zdravotnú bezpečnosť potravinového reťazca.

Bratislava 4. júna (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predložilo na utorkové rokovanie vlády Správu o plnení schválených eradikačných programov v SR k 31. decembru 2018. Vláda zobrala správu na vedomie.



"Správa obsahuje prehľad výsledkov, vyhodnocuje a posudzuje plnenie 14 schválených eradikačných a kontrolných programov zvierat v Slovenskej republike za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018," priblížil v predkladacej správe agrorezort.



MPRV SR zabezpečuje každý rok prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR realizáciu zdravotných programov na kontrolu nebezpečných chorôb u zvierat, ktoré majú priamy a nepriamy vplyv na zdravie a ekonomiku chovu zvierat, medzinárodný obchod so zvieratami, germinálnymi bunkami (spermie, vajíčka, embryá), živočíšnymi produktmi a zdravie ľudí - viac ako 60 % humánnych chorôb pochádza zo zvierat – zoonózy, food borne diseases alebo v 80 % sa pôvodca spoločných chorôb u ľudí a zvierat šíri cestou krmovinovo – potravinového reťazca (krmivo – zviera – potravina).



Povinnosť realizovať programy eradikácie významných chorôb vychádza zo záujmu štátu udržať dobrý zdravotný stav zvierat, ľudí, životného prostredia a zdravotnú bezpečnosť potravinového reťazca z farmy na stôl. Aplikácia uvedených programov zdravia je podmienená národnou a európskou legislatívou (kofinancovanie programov zo strany Európskej komisie vo výške 50 až 75 %) a zákonníkom zdravia zvierat Medzinárodnej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) v Paríži, Medzinárodnej organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme a Medzinárodnej organizácie pre zdravie (WHO) v Ženeve.



"V prípade, že daný štát neuplatňuje eradikačné programy alebo nie sú dostatočne efektívne, stráca dôveryhodnosť na národnej a medzinárodnej úrovni a je ohrozené zdravie zvierat, ľudí a zdravotná bezpečnosť potravinového reťazca. Z uvedeného dôvodu je v záujme každej krajiny chrániť svoje územie pred zdravotne a ekonomicky nebezpečnými chorobami zvierat väčšinou prenášaných na ľudí cez realizáciu eradikačných programov," upozornil agrorezort.