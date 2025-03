V SR sú vyše dva milióny hektárov lesov s prevažne listnatými stromami

Bratislave 20. marca (TASR) - Na Slovensku sú viac ako dva milióny hektárov lesov s prevažne listnatými stromami. Uviedla to Veronika Daničová, hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, v súvislosti s Medzinárodným dňom lesov, ktorý sa každoročne od roku 2012 pripomína 21. marca. OSN vyhlásila tento deň s cieľom zvýšiť povedomie o úžitkoch, ktoré lesy poskytujú. Tohtoročná ústredná téma dňa lesov je Lesy a výživa.



"Slovensko je vidiecka krajina a som hrdý, že aj zalesnená. Lesy pokrývajú viac ako 40 % územia a sú naším veľkým bohatstvom. Zodpovedáme za to, aby sme ich dobre spravovali a zodpovedne sa o ne starali," uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).



Lesy sú podľa Daničovej nenahraditeľným ekosystémom, ktorý poskytuje množstvo životne dôležitých služieb. Lesy sú zdrojom dreva - kľúčovej obnoviteľnej suroviny, ktorá je v centre záujmu biohospodárstva a obehového hospodárstva. Vďaka tomu sú zdrojom "zelených" pracovných miest a kľúčom k rozvoju vidieckych oblastí. Lesy chránia pôdu pred eróziou. Zásadným spôsobom regulujú kolobeh vody v krajine a chránia naše vodné zdroje pred znečistením. Sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov.



Až 80 % biodiverzity všetkých suchozemských ekosystémov sa podľa jej informácií nachádza v lesoch. Lesy produkujú kyslík a zároveň viažu uhlík, čím prispievajú k zmierňovaniu klimatickej zmeny, jednej z najväčších výziev súčasnosti. Poskytujú prostredie pre rekreáciu a oddych mestského i vidieckeho obyvateľstva.



Zodpovedne spravované lesy sú podľa hovorkyne aj zdrojom mnohých nedrevných produktov. Divina, huby, med, lesné plody a byliny pritom môžu zohrávať relatívne významnú úlohu vo výžive obyvateľstva aj pri ich medicínskom využití. Lesy a stromy rastúce mimo lesov sú dôležité aj pre zabezpečenie poľnohospodárskej produkcie, a tým potravinovej sebestačnosti. Poskytujú blahodarný tieň hospodárskym zvieratám a dokážu chrániť ornú pôdu vo svojej blízkosti pred eróziou a priaznivo tak pôsobia na jej úrodnosť. Regulujú vodný cyklus v krajine, čím zmierňujú výkyvy v hladine spodnej vody počas roka. Sú útočiskom pre mnohé opeľovače. Stromy sú súčasťou agrolesníckych systémov.



Daničová dodala, že podľa Súhrnných informácií o stave lesov (SISL) výmera lesných pozemkov na Slovensku je 2,028 milióna hektárov, z toho lesné porasty tvoria 1,955 milióna hektárov. Lesnatosť počítaná z výmery lesných pozemkov je 41,4 % z celkovej výmery SR. Od roku 1990 sa zvýšila o 1,1 a od roku 1970 o 2,3 percentuálneho bodu. Štruktúra slovenských lesov je z hľadiska druhovej diverzity a stability relatívne priaznivá. V lesných porastoch prevládajú listnaté dreviny so zastúpením 64,8 %.