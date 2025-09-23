< sekcia Ekonomika
V SR v lete najčastejšie bezhotovostne platili turisti z Česka a Írska
Slovensko si udržiava rast v bezhotovostných platbách turistov.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovensko si udržiava rast v bezhotovostných platbách turistov. Po výraznom raste v roku 2023 o desať percent a vlani o dvadsať percent prinieslo tohtoročné leto posun o plus päť percent. Najviac v SR bezhotovostne platili turisti z Česka a Írska. V kategórii najväčšej priemernej platby obsadili prvenstvo Íri. Vyplýva to z platobných dát spoločnosti Global Payments.
„Po dynamickom raste predchádzajúcich rokov nastalo spomalenie, no pozitívom je, že trh ostáva stabilný a pripravuje sa na modernizáciu. Povinné bezhotovostné platby, ktoré by mali platiť na Slovensku od budúceho roka, môžu pomôcť zvýšiť komfort návštevníkov zo zahraničia, najmä z krajín mimo eurozóny, ktoré tvoria viac ako polovicu všetkých kartových transakcií turistov na Slovensku, teda 54 %,“ uviedol Michal Kitko zo spoločnosti.
Na Slovensku najviac bezhotovostne platia turisti z Česka, a to 22 %. Ďalej nasledujú s desaťpercentným podielom Íri, potom Rakúšania s deväťpercentným, Poliaci s osempercentným a Maďari so sedempercentným podielom. Česko, Rakúsko a Írsko tak spolu tvoria 41 % objemu platieb v SR.
Z dát spoločnosti vyplýva, že priemerná platba zahraničného turistu kartou na Slovensku je na úrovni 31 eur. Najvyššiu priemernú útratu, teda viac ako štvornásobok priemeru, majú Íri - celkovo 134 eur. Rakúšania platili v priemere 40,6 eura, Maďari 35,4 eura, Česi 26,6 eura a Poliaci 24 eur.
Najvyšší medziročný nárast objemu transakcií je od turistov z Litvy, konkrétne 71 %. Zatiaľ čo krajiny, ako Nemecko, Taliansko a Maďarsko zaznamenali medziročne pokles objemu transakcií na Slovensku o dva až päť percent, najväčším skokanom bola práve Litva. Pozitívne zvýšenie priniesli tiež turisti zo Spojeného kráľovstva o 19 % či Holandska a Írska - zhodne o 17 %.
„Na posilnenie rastu by určite pomohli investície do platobnej infraštruktúry, modernizácie služieb a medzinárodnej propagácie Slovenska,“ uzavrela spoločnosť. Zároveň dodala, že plánované zavedenie povinných bezhotovostných platieb od budúceho roka by mohlo pomôcť aj najnavštevovanejším turistickým destináciám na Slovensku, kde je obmedzený výber hotovosti, ako napríklad v prípade horských chát. Turisti by už tak nemuseli riešiť výmenu peňazí, ale platili by kartou alebo mobilom kdekoľvek v krajine.
