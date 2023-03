V SR v roku 2022 v sektore nehnuteľností dominovali domáci investori

Bratislava 2. marca (TASR) – Objem investícií do nehnuteľností na Slovensku sa medziročne zvýšil takmer o polovicu, pričom až 61 % z celkového objemu investícii bolo od domácich investorov. Vo štvrtok o tom informovala realitno-poradenská spoločnosť CBRE, ktorá zároveň v roku 2023 odhaduje mierny pokles celkového investičného objemu.



Analýza CBRE Real Estate Market Outlook 2023 ukázala, že aj napriek predošlým krízovým rokom sa na realitnom trhu na Slovensku darilo. "V roku 2022 sa na realitnom trhu preinvestovalo rekordných 1,13 miliardy eur, čo je takmer o 50 % viac, ako v roku 2021," konštatoval Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko. Dodal tiež, že v rámci krajín V4 zaznamenalo Slovensko najväčší medziročný nárast.



Spomedzi nehnuteľností sa v roku 2022 najviac darilo tým kancelárskym – tvorili až 55 % z celkového investičného objemu. Podľa CBRE i tento fakt len potvrdzuje, že aj napriek častejšej práci na diaľku sú kancelárie pre firmy naďalej veľmi dôležité. "Na náš trh prišli, a aj naďalej prichádzajú, noví hráči a celkový objem investícií sa v tomto sektore vyšplhal na úroveň 350 miliónov eur," dodal Tomáš Lörincz, riaditeľ oddelenia prenájmu obchodných priestorov v CBRE Slovensko.



Minulý rok boli najsilnejšie práve prvé tri kvartály. Posledný kvartál bol, z pohľadu objemu investícií, slabší a analýza CBRE predpokladá, že ich objem klesne aj tento rok. "Predpokladáme, že celkový objem investícií na Slovensku sa tento rok vyšplhá na úroveň 600 až 800 miliónov eur," skonštatoval Procházka.



Analytici ďalej očakávajú, že tento rok sa rozbehne aj sektor s nájomnými bytmi, keďže sa po 46 rokoch zmenil stavebný zákon, ktorý po novom skracuje čas na získanie stavebných povolení. Dokazuje to aj počet schvaľovacích procesov, ktorý sa v roku 2022 podarilo zredukovať z pôvodných 84 len na 17.



Globálny riaditeľ dátového spravodajstva v CBRE Jos Tromp dodal, že inflácia pravdepodobne dosiahla svoj vrchol, a aj napriek nevyspytateľnosti vývoja energickej krízy, v úvode roka ceny energií poklesli. "Aj napriek týmto zmenám k lepšiemu to však stále vyzerá na miernu recesiu a trh s nehnuteľnosťami je aktuálnou situáciou ovplyvnený. Nehnuteľnosti v Európe totiž zabrali až 40 % celkovej spotreby energií a vytvorili 36 % z celkového objemu skleníkových plynov. Realitný trh bude aj naďalej likvidný a spomínané aspekty ešte viac urýchlia trendy v oblasti energetickej úspory budov a ich udržateľnosti," uzatvoril.