V SR žije v jednorodičovských domácnostiach 85,5 % žien a 14,5 % mužov

Bratislava 26. marca (TASR) - Na Slovensku žije v jednorodičovských domácnostiach, celkovo 85,5 % žien a 14,5 % mužov, ktorí sa sami starajú o deti. Najviac z týchto osamelých rodičov, a to vyše 47 % vychováva jedno dieťa. Výživné na jedno alebo viac detí nepoberá z celkového počtu respondentov 38,3 %. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu o jednorodičovských domácností neziskovej organizácie Jeden rodič, ktorý sa realizoval na vzorke 1173 respondentov.



Medzi najväčšie finančné položky, ktoré trápia jednorodičov, patria bývanie, služby a práca. V prípade bývania vyše 22 % z nich žije v komerčných nájmoch, mestské nájomné byty využíva 4,31 % a u rodiny býva 8,85 %. Z pohľadu služieb viac ako 51 % jednorodičov nevie umiestniť dieťa do materskej škôlky alebo školy z kapacitných dôvodov. Nedostatok sprevádzacích služieb uviedlo 91 % ľudí.



Jednorodičia sú často znevýhodňovaní aj pri hľadaní si práce. Najčastejšie si hľadá pomocné pozície, ako je napríklad upratovanie, 32 % jednorodičov, aby dokázali zosúladiť pracovný čas s výchovou dieťaťa. Rovnako si osamelí rodičia často hľadajú zamestnanie aj v nižšom odbore. Vyše 47 % z nich zažilo tiež diskrimináciu pri hľadaní si práce, keď sa ich na pohovore pýtali na to, kto sa im postará o dieťa, ak ochorie. Flexibilnú pracovnú dobu si hľadá 33,8 % týchto ľudí a 21,5 % chce pracovať z domu.



Z prieskumu ďalej vyplynulo, že jednorodičia by najviac privítali príspevky od štátu alebo samospráv na bývanie, a to celkovo 29,8 %. Ďalej na zdravie a rôzne ošetrenia či voľnopredajné lieky, vzdelávanie detí, príspevok na udržanie pracovného miesta aj zvýšenie sumy náhradného výživného.



Výsledkom prieskumu boli návrhy, respektíve semafor riešení pre jednorodičov. Krátkodobými cieľmi je podľa zakladateľky neziskovej organizácie Evy Markovej napríklad vytvorenie komunitných a komplexných jednorodičovských centier, vzdelávanie pre budúcich rodičov či zrýchlenie posudzovania sociálnych dávok. Medzi strednodobé ciele patrí zadefinovanie statusu jednorodiča, právo na prednostné prijatie dieťaťa do škôlky a školy, daňové zvýhodnenie pre osamelého rodiča, zrovnoprávnenie podmienok nemocenského pre osamelých rodičov alebo služba dočasnej starostlivosti o dieťa. Dlhodobo by sa podľa nej mal štát zamerať na núdzové bývanie pre jednorodičov, reguláciu nájomného bývania a flexibilitu pracovného času.