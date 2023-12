V Srbsku otvorili plynovú prípojku, ktorá ho spája s Bulharskom

Belehrad 10. decembra (TASR) - V Srbsku v nedeľu oficiálne otvorili prípojku, ktorá spája srbský a bulharský plynovod. To umožní krajine diverzifikovať dodávky plynu a znížiť svoju závislosť od Ruska. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Uvedenie spojovacieho potrubia do prevádzky umožní tok plynu z bulharského mesta Novi Iskar do srbského mesta Niš. Belehradu to otvára prístup k plynu z Azerbajdžanu a k terminálu na skvapalnený zemný plyn (LNG) v gréckom prístave Alexandroupolis.



Nové potrubie je dlhé 170 kilometrov, z toho 109 kilometrov je v Srbsku. Kapacita plynovodu na srbskej strane je 1,8 kubického metra (m3) ročne, čo predstavuje 60 % ročnej potreby plynu v krajine. Výstavba trvala necelý rok.



Európska komisia podporila projekt grantmi v celkovej výške 49,6 milióna eur a úvermi vo výške 25 miliónov eur od Európskej investičnej banky. A 22,5 milióna eur poskytlo Srbsko, ktoré nie je členským štátom EÚ, no o vstupe do bloku rokuje od roku 2014.



"Týmto prepojením zabezpečujeme alternatívne dodávky k ruskému plynu," povedala srbská ministerka energetiky Dubravka Djedovičová Handanovičová.



Na slávnostnom otvorení potrubia neďaleko mesta Niš sa zúčastnili aj azerbajdžanský prezident Ilham Alijev a bulharský prezident Rumen Radev, uviedla v správe srbská štátna televízia RTS.



"Dnes meníme energetickú mapu Európy," povedal Radev. "Prepojenie je významné pre celý región. Vojna na Ukrajine nás prinútila zamyslieť sa nad dobrými susedskými vzťahmi a podporou."



Srbsko podpísalo 15. novembra dohodu s Azerbajdžanom o nákupe 400 miliónov m3 zemného plynu ročne od roku 2024.



No nielen Srbsko, ale aj ďalšie krajiny strednej a juhovýchodnej Európy budú teraz môcť prostredníctvom nového plynovodu získavať zemný plyn priamo z Azerbajdžanu a z oblasti Kaspického mora. Tým sa znižuje ich závislosť od dovozu plynu z Ruska.