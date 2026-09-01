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V Starej Turej komplexne zrekonštruujú dve lávky ponad potok Tŕstie
Radnica do rekonštrukcie investuje z vlastných zdrojov viac ako 100.000 eur.
Autor TASR
Stará Turá 1. septembra (TASR) - Mesto Stará Turá začne v septembri s rekonštrukciou dvoch lávok pre peších ponad potok Tŕstie na Ulici SNP. Radnica do rekonštrukcie investuje z vlastných zdrojov viac ako 100.000 eur. Stavebné práce by mali ukončiť na jar budúceho roka. Informovalo o tom mesto Stará Turá na svojej webovej stránke.
Obe lávky sú podľa mesta v nevyhovujúcom technickom stave, vyžadujú si komplexnú rekonštrukciu. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov, obnoviť ich technický stav a zabezpečiť ich spoľahlivé využívanie na ďalšie roky. Obe sú oceľové, s pôvodnou plechovou protišmykovou podlahou a oceľovým zábradlím. Staré konštrukcie odstránia, nahradia ich nové.
„Počas realizácie budú obe lávky úplne uzavreté. Dočasne nimi nebude možné prechádzať cez potok. Zároveň bude čiastočne obmedzené parkovanie v ich bezprostrednom okolí z dôvodu pohybu stavebnej techniky a zabezpečenia staveniska. Prosíme všetkých obyvateľov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov zhotoviteľa stavby,“ doplnila radnica.
Obe lávky sú podľa mesta v nevyhovujúcom technickom stave, vyžadujú si komplexnú rekonštrukciu. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov, obnoviť ich technický stav a zabezpečiť ich spoľahlivé využívanie na ďalšie roky. Obe sú oceľové, s pôvodnou plechovou protišmykovou podlahou a oceľovým zábradlím. Staré konštrukcie odstránia, nahradia ich nové.
„Počas realizácie budú obe lávky úplne uzavreté. Dočasne nimi nebude možné prechádzať cez potok. Zároveň bude čiastočne obmedzené parkovanie v ich bezprostrednom okolí z dôvodu pohybu stavebnej techniky a zabezpečenia staveniska. Prosíme všetkých obyvateľov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov zhotoviteľa stavby,“ doplnila radnica.