V Starej Turej sa nachádza najnovší Lidl

Bratislava 6. februára (OTS) - Vo štvrtok 6. februára otvoril Lidl svoju 168. predajňu na Slovensku. Nachádza sa na Jiráskovej ulici v Starej Turej. „“ hovorí, primátor mesta Stará Turá.Foto: LIDLV novej predajni nájde uplatnenie 23 zamestnancov. Manažérkou predajne v Starej Turej je, ktorá sa pri príležitosti otvorenia predajne prihovorila zákazníkom: „Foto: LIDLRočne reťazec vytvára v priemere stovky nových pracovných miest po celom Slovensku. Lidl v 168 predajniach, 3 logistických centrách a centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Za uplynulé tri roky diskont investoval do zvýšenia miezd a odmien vyše 43 miliónov eur. Tento rok na zvyšovanie platov vyčlenil ďalších 10 miliónov. Pre zamestnanecké benefity len v minulom roku vyčlenil približne päť miliónov eur, pričom hodnota benefitov na jedného zamestnanca dosahuje viac ako 800 eur. Aj vďaka tomu je reťazec už šesťnásobným Najzamestnávateľom podľa hlasovania verejnosti a deväťnásobným držiteľom ocenenia Top Employer.Foto: LIDLV predošlom roku otvoril Lidl štyri nové predajne – v Prešove, v Považskej Bystrici, v bratislavskej Rači a v Rimavskej Sobote. Okrem toho priebežne investuje do modernizácie existujúcich prevádzok. Svoju sieť plánuje ďalej rozširovať a zaujíma sa aj o nové lokality v menších mestách. Onedlho pribudnú nové predajne v Dunajskej Lužnej, Hnúšti, Hlohovci, Prešove a v Nových Zámkoch.Predajňa v Starej Turej má predajnú plochu o rozlohe vyše 1 400 m2. Keďže Lidlu skutočne záleží na ochrane životného prostredia, využíva aj v tejto predajni výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Okrem štandardných pokladníc tu zákazníci nájdu aj 6 samoobslužných pokladníc. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú taktiež k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov a nabíjacia stanica pre elektromobily.Foto: LIDLVo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých ďalších spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizáciia pomôžu tak vyčistiť slovenskú prírodu. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektuFoto:LIDLLidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku -, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 500 000 €. Potravinovú podporu z tejto predajne bude ďalej distribuovať sociálny odbor mesta Stará Turá.povedal, vedúci oddelenia spoločenských služieb.Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa bude tešiť Základná škola na Hurbanovej ulici v Starej Turej. „uviedla, riaditeľka základnej školy v Starej Turej.Výšku podpory v rámci projektumôžu ovplyvniť priamo zákazníci – v prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.Lidl sa na základe hlasovania verejnosti už jedenásťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk opakovane získal ocenenia v súťaži ShopRoku.