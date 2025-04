V Rusku navrhli vytvorenie registra firiem, ktoré opustili Rusko

Moskva 1. apríla (TASR) - Frakcia politickej strany Spravodlivé Rusko v Štátnej dume, dolnej komore ruského parlamentu, navrhla vytvorenie verejného registra západných spoločností, ktoré opustili ruský trh po začiatku vojny na Ukrajine. V prípade návratu do Ruska by mali tieto firmy platiť daň zo zisku vo výške 35 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Navrhujem vytvoriť verejný register zahraničných obchodných značiek a firemných označení, ktoré ukončili obchodnú činnosť v Rusku v dôsledku zavedenia západných sankcií. Pre spoločnosti zaradené do tohto registra by sa mala stanoviť daň zo zisku 35 %. Ruské podniky väčšinou platia 20-percentnú daň, zatiaľ čo západné firmy by mali platiť oveľa viac,“ uviedol v utorok Sergej Mironov, predseda strany Spravodlivé Rusko. Spoluautorom legislatívnej iniciatívy je aj podpredseda Štátnej dumy Alexander Babakov.



Podľa Mironova je takýto register potrebný na ochranu domácich výrobcov. „Nadnárodné korporácie majú veľké finančné a marketingové možnosti. Po návrate do Ruska môžu začať s dumpingom, zapojiť sa do nekalej konkurencie a naše firmy riskujú, že stratia výhody, ktoré získali na pozadí sankcií,“ zdôraznil Mironov.



Západné podniky, ktoré opustili ruský trh, už podľa neho prišli o približne 240 miliárd dolárov (221,91 miliardy eur) a uvedomujú si, že bez Ruska tieto straty doma nenahradia. O svojom návrate do Ruska v súčasnosti rokuje približne 350 veľkých zahraničných firiem, povedal Mironov.



(1 EUR = 1,0815 USD)