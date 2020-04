V štátnych lesoch plánuje vláda zaviesť povinnú certifikáciu FSC

Bratislava 23. apríla (TASR) - V štátnych lesoch plánuje vláda zaviesť povinnú certifikáciu Forest Stewardship Council (FSC). V neštátnych lesoch chce podporiť jej dobrovoľné zavedenie. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti životného prostredia.



V lesoch bude podľa PVV uprednostňované prírode blízke obhospodarovanie s cieľom využívať hodnotu lesov a ekologickú stabilizáciu krajiny. S cieľom efektívnejšej ochrany prírody a kontroly ťažby dreva chce vláda zriadiť integrovanú stráž. V oblasti ochrany prírody plánuje zlepšiť vymožiteľnosť práva.



Ambíciou novej vlády je navrhnúť takú zonáciu národných parkov, ktorá zabezpečí ich účinnú ochranu. Rozsah bezzásahových zón by mal byť totožný s piatym stupňom ochrany prírody a bude tvoriť najmenej 50 percent rozlohy územia. Dobudovať sa má aj sústava chránených území, vrátane území európskeho významu NATURA 2000 a schvália sa efektívne dokumenty starostlivosti, uvádza sa v PVV. Vládny kabinet chce tiež zabezpečiť jednotnú správu chránených území pod ministerstvo životného prostredia. Zváži tiež právnu subjektivitu správ národných parkov.



V prípade, že sa obmedzí hospodárenie v národných parkoch a iných chránených územiach, tak budú súkromní vlastníci primerane odškodnení, píše sa v PVV. Odškodnenie bude prednostne zámenou pozemkov, dlhodobým prenájmom alebo zmluvnou ochranou.



Okrem iného chce vláda navrhnúť verejnú mobilnú aplikáciu na kontrolu ťažby a prevozu dreva. Spustenie aplikácie avizoval už aj niekdajší minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).



Medzi plány vládneho kabinetu patrí aj zverejňovanie úplných programov starostlivosti o les. Umožniť by sa mal aj aktívny prístup do Lesníckeho geografického informačného systému pre verejnosť.



PVV v pondelok (20. 4.) v Národnej rade SR predložil premiér Igor Matovič (OĽaNO). Po diskusii o jeho obsahu má parlament hlasovať o vyslovení dôvery novej vláde.