V stavebníctve chýbajú kvalifikovaní ľudia, firmy narážajú na limity
Problém s nedostatkom pracovníkov sa podľa odborníka najviac prejavuje počas letnej sezóny.
Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Stavebné firmy na Slovensku trápi nedostatok pracovníkov. Chýbajúce kvalifikované pracovné sily podľa štatistík hlásilo 86 % domácich stavebných firiem. Dôvodom je, že pracovný trh starne, stavebné odbory strácajú na atraktivite a firmy často narážajú na svoje limity. Najvyššia vyťaženosť stavebníkov je najmä v letnej sezóne. Upozornil na to vo svojom komentári marketingový manažér spoločnosti Lomax Petr Přichystal.
„Nedostatok kvalifikovaného personálu je kritickým problémom pre všetky segmenty trhu, najmä však pre tuzemské stavebníctvo, ktoré je do istej miery závislé od sezónnosti. Populácia starne a s ňou aj dostatočne kvalifikovaná pracovná sila. Stavebné firmy sú už teraz na hranici svojich kapacít. Nie je kde brať, počet študentov, ktorí každý rok úspešne dokončia niektorý z technických odborov, kontinuálne klesá,“ zhodnotil Přichystal.
Problém s nedostatkom pracovníkov sa podľa neho najviac prejavuje počas letnej sezóny. Mnohé spoločnosti narážajú na svoje limity, čo môže viesť k predlžovaniu dodacích lehôt a vytvárať tlak na rast cien stavebných prác. Vysoká vyťaženosť môže podľa odborníka v budúcnosti klásť výrazné nároky na plánovanie projektov, dostupnosť pracovnej sily a celkovú logistiku.
„Absencia kvalifikovaných pracovníkov tak predstavuje jednu z najťažších výziev súčasnosti pre slovenské stavebníctvo, technické a robotnícke pozície nevynímajúc. Mnohí hráči na trhu preto investujú do svojej personálnej politiky nemalé finančné prostriedky vrátane implementácie umelej inteligencie, náboru a vyhľadávania vhodných uchádzačov alebo do digitalizácie vlastných procesov. Cieľom je kvalitnejšie plánovanie zákaziek v hektickom období letných mesiacov, ale aj zvýšenie efektivity na konkrétnych pracoviskách,“ priblížil Přichystal.
Upozornil, že nedostatok pracovnej sily môže mať negatívny vplyv na budúcnosť stavebníctva a brzdiť ďalší pozitívny vývoj v odvetví, ktoré sa zotavuje po nepriaznivých vlaňajších výsledkoch.
„Domáci trh tak bude čeliť absencii kvalifikovanej pracovnej sily aj naďalej, kľúčom k náprave môžu byť investície do technologických riešení, najmä do automatizácie. Silný vplyv na problematiku bude mať aj ekonomické smerovanie krajiny v budúcich rokoch vrátane vývoja vojnového konfliktu na Ukrajine,“ uzavrel Přichystal.
