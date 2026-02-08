< sekcia Ekonomika
V strategickom priemyselnom parku v Šuranoch pribudnú tisícky stromov
Výsadba zelene je navrhnutá tak, aby prirodzene oddelila priemyselný park od okolitej krajiny a zastavaného územia mesta Šurany.
Autor TASR
Šurany 8. februára (TASR) - V strategickom priemyselnom parku v Šuranoch pribudne v priebehu najbližších štyroch rokov takmer 4000 kusov nových stromov a drevín. Územie parku bude zatrávnené na ploche približne 56.000 štvorcových metrov. Rozsiahla výsadba zelene bude plniť ekologickú, klimatickú, izolačnú aj estetickú funkciu, informovala spoločnosť MH Invest, ktorá je realizátorom projektu Šurany Industrial Park.
Výsadba zelene je navrhnutá tak, aby prirodzene oddelila priemyselný park od okolitej krajiny a zastavaného územia mesta Šurany. Projekt počíta s výsadbou výhradne geograficky pôvodných domácich druhov drevín, ako sú dub letný, lipa malolistá a veľkolistá, javor poľný a tatársky, jaseň štíhly, topoľ čierny a biely, breza previsnutá či borovica lesná. Jednotlivé dreviny budú vysádzané ako predpestované sadenice, aby sa lepšie a rýchlejšie ujali v pôde, kde budú vysadené.
Súčasťou projektu sú tiež komplexné sadové úpravy. Tie zahŕňajú výsadbu izolačnej zelene po obvode územia, okrasnú výsadbu v rámci okružných križovatiek, zeleň popri cyklochodníkoch a vytvorenie trvalých trávnych porastov. Všetky tieto prvky budú spoločne plniť viacero funkcií, od ochrany pred vetrom, prachom, až po zadržiavanie vlahy a ochranu pôdy pred eróziou. Na zatrávnených plochách sa počíta s použitím tzv. nektárodajnej trávnatej zmesi, ktorá podporuje opeľovače a zvyšuje biodiverzitu územia.
