Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. marec 2026Meniny má Vlastimil
< sekcia Ekonomika

V Strážovských vrchoch vyrastie 30-metrová rozhľadňa Baske

.
Na snímke minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezavislý). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Investícia do 30-metrovej rozhľadne predstavuje 725.000 eur, z čoho 667.000 eur pokryjú zdroje schválené ministerstvom investícií.

Autor TASR
Trenčín 13. marca (TASR) - V Strážovských vrchoch na pomedzí okresov Trenčín a Bánovce nad Bebravou vyrastie nová rozhľadňa Baske. Jej výstavbu za 725.000 eur oznámili predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška spoločne s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelom Migaľom (nezávislý).

Tento projekt bude realizovaný aj vďaka Programu Slovensko, a teda peniazom z Európskej únie, prostredníctvom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ide o možnosť vytvorenia ďalšej turistickej atrakcie, ktorá priláka domácich i zahraničných turistov,” povedal Migaľ.

Investícia do 30-metrovej rozhľadne predstavuje 725.000 eur, z čoho 667.000 eur pokryjú zdroje schválené ministerstvom investícií.

Rozhľadňa má okrem rozvoja udržateľného cestovného ruchu a zvýšenia návštevnosti tejto časti regiónu zároveň doplniť turistickú infraštruktúru s dôrazom na ochranu prírodného prostredia prostredníctvom využitia ekologických materiálov a moderných technológií pri jej stavbe.
.

Neprehliadnite

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS