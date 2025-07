V Strážskom prebieha komplexná rekonštrukcia budovy materskej školy

Strážske 2. júla (TASR) - V Strážskom prebieha rekonštrukcia budovy materskej školy (MŠ), ktorej cieľom je zlepšenie jej energetickej hospodárnosti a technického stavu. Súčasťou obnovy je aj výmena elektroinštalácie, nové kúrenie, výmena radiátorov a inštalácia fotovoltiky. Ako pre TASR uviedol primátor Patrik Magdoško, ide o prvú zásadnú obnovu budovy po viac ako troch desaťročiach.



Po ukončení prác očakávajú, že klesne energetická náročnosť budovy o 35 percent, primátor doplnil, že v optimálnom prípade až o 45 percent. „V dnešnej dobe rastúcich cien energií je nevyhnutné myslieť na udržateľnosť a efektivitu. Každé euro, ktoré ušetríme, sa môže investovať späť do tried a vybavenia pre deti,“ uviedol Magdoško.



Stavebné práce sa začali v máji, ich ukončenie je podľa zmluvy naplánované na 15. augusta. Počas rekonštrukcie boli deti dočasne premiestnené do priestorov základnej školy. „Strecha sa prerába celá, robili sme atikové múry dookola, teraz je to čerstvo zabetónované. Na to príde tepelná izolácia. Pracujeme na budovaní schodiska. Vymenili sme všetky okná vrátane parapetov, meníme elektroinštaláciu, kompletne sa nanovo vymaľuje celá škôlka,“ uviedol konateľ spoločnosti Topstav Jozef Kapral.



Celkové náklady na rekonštrukciu sa pohybujú na úrovni približne 540.000 eur, z toho vyše 360.000 eur by mala pokryť dotácia zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, zvyšných 180.000 eur hradí mesto z vlastných zdrojov.



Rekonštrukcia zahŕňa aj vybudovanie únikového schodiska, ktoré zároveň vytvára technické predpoklady na budúce rozšírenie MŠ o ďalšie dve triedy. V súčasnosti navštevuje škôlku 94 detí. Mesto chce túto kapacitu do budúcna rozšíriť na približne 130 až 140 miest.