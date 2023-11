V stredisku Salamandra resort začali so zasnežovaním

Hodruša-Hámre 27. novembra (TASR) - V lyžiarskom stredisku Salamandra resort v obci Hodruša-Hámre (okres Žarnovica) začali počas uplynulého víkendu so zasnežovaním. Sezónu plánujú podľa marketingového manažéra strediska Miroslava Dobrotu spustiť 25. decembra.



Ako uviedol pre TASR, teploty počas víkendu umožňovali zasnežovať nonstop. "Cez víkend sa dalo zasnežovať aj cez deň, snežné tyče sú v plnom nasadení. Teraz sa cez deň trochu otepľuje, takže budeme asi zasnežovať až v noci, ale v porovnaní s minulými rokmi je to oveľa skorší nástup zimy. Približne o dva týždne skôr ako zvyčajne," skonštatoval.



Otvorenie zimnej sezóny je naplánované na 1. sviatok vianočný. Ak však stihnú zjazdovku zasnežiť aj skôr a dovolia to poveternostné podmienky, tak spustia lyžovačku počas víkendov aj skôr. Všetko tak bude podľa jeho slov závisieť od ďalšieho vývoja počasia a snehových podmienok v stredisku.



"Máme severný svah, ktorý síce nie je položený až tak veľmi vysoko avšak dokážeme ho zasnežiť vďaka zasnežovacej nádrži dosť kvalitne. Aj vlaňajšie oteplenie v januári sme ako jedno z mála stredísk bez nejakej výraznejšej ujmy prežili," priblížil Dobrota.



V stredisku sa tento rok rozhodli znížiť ceny skipasov. Lyžiari si ich môžu zakúpiť aj online prostredníctvom internetovej stránky strediska, vďaka čomu si môžu zabezpečiť ešte výhodnejšiu cenu ako priamo na svahu.



"Zhodnotili sme, že vlani neboli ceny veľmi dobre nastavené, čo sa odzrkadlilo na návštevnosti. Takže sme sa teraz rozhodli, že pristúpime k zníženiu cien skipasov a veríme, že tým oslovíme lyžujúcu verejnosť a viac lyžiarov z okolia strediska, či už z okresov Levíc, Banská Štiavnica, Nitra, Nové Zámky, Žarnovica a Žiar nad Hronom," dodal Dobrota s tým, že lyžiari sa môžu tešiť aj na viacero tematických a sprievodných podujatí.



Lyžiarske stredisko Salamandra resort sa nachádza v Štiavnických vrchoch. V stredisku sa nachádza stredne ťažká zjazdovka s dĺžkou 1400 metrov a prevýšením 271 metrov. V prevádzke bude okrem štvorsedačkovej lanovky aj vlek s dĺžkou 220 metrov. Tak ako vlani, ani tento rok nebude v stredisku v prevádzke klzisko.