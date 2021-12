V stredu prejde novým železničným tunelom Milochov prvý vlak

Považská Bystrica 14. decembra (TASR) – Novým železničným tunelom Milochov v rovnomennej považskobystrickej mestskej časti prejde v stredu (15. 12.) prvý vlak. TASR o tom informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová.



„Pre nepriaznivú pandemickú situáciu nebudeme robiť slávnostné otvorenie nového tunela. Prvý vlak prejde tunelom Milochov po koľaji č. 1, po ukončení etapy A2 (traťový úsek Púchov-Považská Bystrica), uvedením do predčasného užívania v stredu. Bude sa realizovať tzv. poznanie trate, počas ktorého všetci dopravcovia uskutočnia povinné jazdy. Následne po týchto jazdách bude vo večerných hodinách spustená prevádzka aj pre verejnosť,“ uviedla hovorkyňa.



V tuneli Diel, ktorý je otvorený už viac ako rok, bude prevádzka po oboch koľajách. Prevádzka druhej koľaje od tunela Milochov po estakádu ponad Vodné dielo Nosice bude do začatia tretej etapy výstavby ešte po starej koľaji.



„V prípade priaznivých klimatických podmienok sa začne tretia etapa (koľaj číslo 2 v úseku medzi estakádou a Považskou Bystricou) 10. januára budúceho roka za účelom rekonštrukcie železničného zvršku a spodku. Zároveň sa bude realizovať oporný múr, trakčné vedenie a zabezpečovacie zariadenie s predpokladom ukončenia v apríli budúceho roka,“ doplnila hovorkyňa.



Tunel Milochov je súčasťou modernizácie 16-kilometrového úseku železnice Púchov – Považská Teplá, celá stavba je najnáročnejšou železničnou stavbou v histórii ŽSR. Jej súčasťou sú dva tunely – Diel (1081 metrov) a Milochov (1861 metrov), mosty ponad Váh a inundačný kanál v Púchove a železničný most ponad Vodné dielo Nosice s celkovou dĺžkou viac ako 650 metrov. Súčasťou je aj šesť nových cestných mostov a nadjazdov, štyri podchody pre chodcov, 11 priepustov a zrušili sa štyri priecestia. Všetky úrovňové križovania so železničnou traťou sa odstránili a nahradili mimoúrovňovými.



Modernizácia tohto úseku je financovaná z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Projekt bol na národnej úrovni zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR schválený v septembri 2018 a následne v júni 2019 schválený Európskou komisiou. Celková výška nenávratného finančného príspevku z OPII je vyše 335 miliónov eur, z toho zdroje EÚ sú vyše 285 miliónov eur.