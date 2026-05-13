< sekcia Ekonomika
V Stropkove odštartovali projekt obytnej zóny pre 30 rodinných domov
Cieľom projektu je vytvoriť nové možnosti bývania pre obyvateľov mesta a regiónu.
Autor TASR
Stropkov 13. mája (TASR) - V Stropkove vznikne nová obytná lokalita s 30 rodinnými domami. Projekt vzniká v spolupráci súkromného investora, mesta a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS). Ako informovala VVS na svojej webovej stránke, spoločnosť zabezpečuje realizáciu vodárenskej infraštruktúry nevyhnutnej pre budúcu výstavbu.
„Spolupráca pri projektoch, ktoré prispievajú k rozvoju miest a zlepšovaniu kvality života obyvateľov regiónov, patrí medzi dôležité oblasti pôsobenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Teší nás, že môžeme byť súčasťou projektu, ktorý prinesie nové možnosti bývania pre obyvateľov Stropkova,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS Stanislav Prcúch.
Cieľom projektu je vytvoriť nové možnosti bývania pre obyvateľov mesta a regiónu. Zároveň reaguje na dlhodobý nedostatok stavebných pozemkov a možností moderného bývania v Stropkove. Nová obytná lokalita vzniká na území bez existujúcej technickej infraštruktúry a inžinierskych sietí, súčasťou projektu je preto aj komplexná príprava územia a budovanie potrebnej infraštruktúry pre budúcu obytnú zónu.
Na slávnostnom poklepaní základného kameňa projektu Rezidencia Pod Stráňou, ktoré sa uskutočnilo v pondelok (11. 5.), sa zúčastnil aj primátor mesta Stropkov, zástupcovia developera aj predstavitelia VVS.
„Spolupráca pri projektoch, ktoré prispievajú k rozvoju miest a zlepšovaniu kvality života obyvateľov regiónov, patrí medzi dôležité oblasti pôsobenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Teší nás, že môžeme byť súčasťou projektu, ktorý prinesie nové možnosti bývania pre obyvateľov Stropkova,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS Stanislav Prcúch.
Cieľom projektu je vytvoriť nové možnosti bývania pre obyvateľov mesta a regiónu. Zároveň reaguje na dlhodobý nedostatok stavebných pozemkov a možností moderného bývania v Stropkove. Nová obytná lokalita vzniká na území bez existujúcej technickej infraštruktúry a inžinierskych sietí, súčasťou projektu je preto aj komplexná príprava územia a budovanie potrebnej infraštruktúry pre budúcu obytnú zónu.
Na slávnostnom poklepaní základného kameňa projektu Rezidencia Pod Stráňou, ktoré sa uskutočnilo v pondelok (11. 5.), sa zúčastnil aj primátor mesta Stropkov, zástupcovia developera aj predstavitelia VVS.