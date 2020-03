V súčasnosti sa realizuje posledná distribúcia potravinových balíčkov

Bratislava 11. marca (TASR) - V súčasnosti sa realizuje posledná vlna distribúcie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami v tomto programovom období. Na rozdiel od predchádzajúcich troch rokov bude v tomto roku len jedna distribúcia z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov fondu vyčlenených na opatrenie. Koneční príjemcovia však dostanú viac balíčkov ako doposiaľ.



Napriek celkovému blahobytu Európskej únie je takmer štvrtina Európanov stále ohrozovaná chudobou alebo sociálnym vylúčením. Európska komisia preto vyčlenila na obdobie 2014 až 2020 prostredníctvom Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) pre Slovensko vyše 64 miliónov eur. Cieľom fondu FEAD je zmierniť extrémne formy chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako sú bezdomovectvo, chudoba detí a potravinová deprivácia.



V praxi sa program realizuje prostredníctvom troch opatrení. V rámci opatrenia zameraného na poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami sa doteraz rozdalo viac ako 1.435.952 balíčkov pre 749.621 konečných príjemcov. V rámci poskytovania teplého jedla so sprievodnými opatreniami sa vydalo viac ako 101.813 teplých jedál pre celkovo 7422 konečných príjemcov. Hygienických balíčkov sa celkovo rozdalo 190.179 pre 113.284 konečných príjemcov.



Prostredníctvom operačného programu (OP) FEAD sa poskytovaním potravinovej a materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby zmiernila materiálna deprivácia v členských štátoch a k ľuďom sa dostávali potraviny a výrobky, ktoré by si neboli schopní inak kúpiť. "OP FEAD bol od začiatku svojej existencie pripravený a nastavený tak precízne, že do dnešného dňa je jeho realizácia prakticky bezproblémová, a stal sa nevyhnutnou súčasťou pre pomoc ľudí v hmotnej núdzi," uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Monitorovacie návštevy v teréne podľa vyjadrení ministerstva majú veľký význam pre najodkázanejšie osoby vrátane tých, ktorých by systémová sociálna pomoc mohla vynechať, a tých, ktorí potrebujú okamžitú pomoc. "V niektorých regiónoch Slovenska, kde je nedostatok pracovných príležitostí, je veľa rodín v núdzi odkázaných na akúkoľvek hmotnú pomoc," doplnil rezort práce.



Partnerské organizácie ako Slovenský Červený kríž, Charita sv. Alžbety a Slovenská katolícka charita uviedli, že tento program sa veľkou mierou spolupodieľa na plnení hlavného humanitárneho cieľa, teda chrániť životy, zdravie, dôstojnosť a znižovať utrpenie ľudí v núdzi. "Program FEAD týmto podporuje aj sociálnu súdržnosť, posilňuje sociálne začleňovanie, a teda v konečnom dôsledku prispieva k odstraňovaniu najhorších foriem chudoby v Európskej únii aj na Slovensku," uviedlo ministerstvo.



V tomto roku sa uskutoční len jedna distribúcia balíčkov z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na toto opatrenie. "Spolu s partnerskými organizáciami sme však pripravení aj v pripravovanom budúcom programovom období 2021 až 2027 urobiť všetko pre to, aby táto pomoc ako podpora sociálneho začleňovania najodkázanejších pokračovala aj v budúcnosti," dodalo ministerstvo.