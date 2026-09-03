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V súkromnom sektore eurozóny v auguste pokračoval silný rast aktivity
Zamestnanosť v súkromnom sektore eurozóny sa v auguste zvýšila prvýkrát od začiatku roka.
Autor TASR
Londýn 3. septembra (TASR) - Aktivita súkromného sektora eurozóny v auguste rástla silným tempom. Zložený index nákupných manažérov (PMI) spoločnosti S&P Global zahŕňajúci priemysel aj služby bol na úrovni 52 bodov. Jeho hodnota tak bola v podstate v súlade s predbežným odhadom 52,1 bodu, pričom sa takmer vôbec nezmenila oproti júlovému osemmesačnému maximu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Úroveň zloženého PMI ukazuje dobrý rast ekonomickej aktivity v treťom kvartáli, ktorú podporuje zlepšenie aktivity v priemysle a zotavenie odvetvia služieb. Nové objednávky sa v auguste zvýšili rovnako silným tempom ako v júli, pričom nové objednávky zo zahraničia vzrástli prvýkrát za štyri a pol roka.
Zamestnanosť v súkromnom sektore eurozóny sa v auguste zvýšila prvýkrát od začiatku roka. Inflačné tlaky boli vo všeobecnosti stabilné, pričom vstupné náklady mierne klesli a výrobné ceny rástli rovnakým tempom ako v júli. Podnikateľská dôvera sa minulý mesiac nezmenila.
Úroveň zloženého PMI ukazuje dobrý rast ekonomickej aktivity v treťom kvartáli, ktorú podporuje zlepšenie aktivity v priemysle a zotavenie odvetvia služieb. Nové objednávky sa v auguste zvýšili rovnako silným tempom ako v júli, pričom nové objednávky zo zahraničia vzrástli prvýkrát za štyri a pol roka.
Zamestnanosť v súkromnom sektore eurozóny sa v auguste zvýšila prvýkrát od začiatku roka. Inflačné tlaky boli vo všeobecnosti stabilné, pričom vstupné náklady mierne klesli a výrobné ceny rástli rovnakým tempom ako v júli. Podnikateľská dôvera sa minulý mesiac nezmenila.