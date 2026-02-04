< sekcia Ekonomika
V súkromnom sektore USA v januári pribudlo 22.000 pracovných miest
Január bol z pohľadu tvorby pracovných miest nevýrazným mesiacom, uviedla ADP.
Autor TASR
Washington 4. februára (TASR) - Počet pracovných miest v súkromnom sektore USA sa v januári zvýšil o 22.000 po tom, ako ich v predchádzajúcom mesiaci pribudlo 37.000. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa v stredu odvolala na údaje spoločnosti ADP.
Január bol z pohľadu tvorby pracovných miest nevýrazným mesiacom, uviedla ADP. K spomaleniu prispel najmä spracovateľský priemysel, ktorý v prvom mesiaci roka stratil 8000 pozícií. Značný počet pracovných miest naopak pridali sektor vzdelávania a zdravotníctvo. Počty zamestnancov vo výrobnom odvetví sa podľa ADP znižovali každý mesiac od marca 2024.
V roku 2025 súkromní zamestnávatelia v USA vytvorili 398.000 pracovných miest, čo je výrazný pokles z úrovne 771.000 zaznamenanej v roku 2024, uviedla hlavná ekonómka ADP Nela Richardsonová. V posledných troch rokoch dochádza k „neustálemu a dramatickému spomaleniu tvorby pracovných miest“, hoci mzdy rastú stabilným tempom, dodala ekonómka.
