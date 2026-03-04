< sekcia Ekonomika
V súkromnom sektore USA vo februári pribudlo 63.000 pracovných miest
Počet pracovných miest v súkromnom sektore sa minulý mesiac zvýšil o 63.000, zatiaľ čo v januári ich pribudlo 11.000.
Autor TASR
Washington 4. marca (TASR) - Súkromní zamestnávatelia v USA vytvorili vo februári viac pracovných miest, ako sa očakávalo, hoci údaje za predchádzajúci mesiac boli výrazne revidované smerom nadol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v stredu zverejnila údaje spoločnosti ADP.
Počet pracovných miest v súkromnom sektore sa minulý mesiac zvýšil o 63.000, zatiaľ čo v januári ich pribudlo 11.000. Ekonómovia oslovení v prieskume agentúry Reuters počítali s nárastom o 50.000 po zvýšení o 22.000, pôvodne hlásenom za prvý mesiac roka. Správa spoločnosti ADP predchádza komplexnejším februárovým údajom o celkovej zamestnanosti v USA, ktoré zverejní v piatok (6. 3.) federálne ministerstvo práce.
Podľa prieskumu agentúry Reuters sa počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva vo februári pravdepodobne zvýšil o 59.000 po januárovom náraste o 13.000. Miera nezamestnanosti sa podľa týchto odhadov vo februári stabilizovala na úrovni 4,3 %.
