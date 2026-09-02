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V súkromnom sektore USA vzniklo v auguste menej miest, než sa čakalo
Ministerstvo zverejní údaje o vývoji na americkom trhu práce v piatok 4. septembra.
Autor TASR
Washington 2. septembra (TASR) - Americký súkromný sektor vytvoril v auguste menej pracovných miest než v predchádzajúcom mesiaci a tvorba nových pracovných pozícií bola omnoho horšia aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Uviedol to v stredu inštitút ADP, ktorého údaje zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.
Podľa ADP sa v súkromnom sektore USA vytvorilo v auguste 38.000 pracovných miest, zatiaľ čo v júli ich po revízii smerom nahor vzniklo 46.000. Ekonómovia pritom očakávali, že americké firmy vytvorili v auguste 48.000 nových pracovných pozícií, pričom vychádzali z pôvodných údajov za mesiac júl poukazujúcich na vznik 44.000 miest.
Pozornosť trhov sa teraz obracia na údaje amerického ministerstva práce o vývoji celého pracovného trhu za mesiac august, ktoré zahrnujú aj verejný sektor. Odhaduje sa, že po nečakane slabých údajoch za júl, keď v USA mimo poľnohospodárstva zaniklo 23.000 miest, ich v auguste 56.000 vzniklo. Miera nezamestnanosti by sa podľa najnovších odhadov mala udržať na úrovni 4,1 %. Ministerstvo zverejní údaje o vývoji na americkom trhu práce v piatok 4. septembra.
Podľa ADP sa v súkromnom sektore USA vytvorilo v auguste 38.000 pracovných miest, zatiaľ čo v júli ich po revízii smerom nahor vzniklo 46.000. Ekonómovia pritom očakávali, že americké firmy vytvorili v auguste 48.000 nových pracovných pozícií, pričom vychádzali z pôvodných údajov za mesiac júl poukazujúcich na vznik 44.000 miest.
Pozornosť trhov sa teraz obracia na údaje amerického ministerstva práce o vývoji celého pracovného trhu za mesiac august, ktoré zahrnujú aj verejný sektor. Odhaduje sa, že po nečakane slabých údajoch za júl, keď v USA mimo poľnohospodárstva zaniklo 23.000 miest, ich v auguste 56.000 vzniklo. Miera nezamestnanosti by sa podľa najnovších odhadov mala udržať na úrovni 4,1 %. Ministerstvo zverejní údaje o vývoji na americkom trhu práce v piatok 4. septembra.