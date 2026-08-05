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< sekcia Ekonomika

V súkromnom sektore USA vzniklo v júli menej pracovných miest

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Výsledky zaostali za očakávaniami.

Autor TASR
Washington 5. augusta (TASR) - V americkom súkromnom sektore sa v júli vytvorilo výrazne menej pracovných miest ako v predchádzajúcom mesiaci, pričom za jún boli pôvodné údaje revidované smerom nadol. Výsledky zároveň zaostali za očakávaniami. Uviedol to v stredu inštitút ADP, ktorého údaje zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.

Podľa ADP sa v súkromnom sektore USA vytvorilo v júli 44.000 nových pracovných pozícií. V júni sa ich počet zvýšil o 95.000, pričom tento údaj bol revidovaný nadol o 3000 pracovných miest.

Navyše, výsledok je podstatne horší, než predpokladali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters. Tí za júl počítali s vytvorením zhruba 70.000 nových pracovných pozícií.

Trhy teraz čakajú na kľúčové údaje o vývoji na celkovom americkom pracovnom trhu, ktoré zahrnujú aj verejný sektor. Tie v piatok 7. augusta zverejní americké ministerstvo práce.

Ekonómovia očakávajú, že v júli sa v USA vytvorilo celkovo 80.000 nových pracovných miest po júnovom raste o 57.000. Miera nezamestnanosti by sa podľa odhadov mala udržať na stabilnej úrovni 4,2 %.
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