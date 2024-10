V súkromnom sektore v USA vzniklo omnoho viac miest, než sa čakalo

Washington 2. októbra (TASR) - Americký súkromný sektor vytvoril v septembri podstatne viac pracovných miest, než sa očakávalo. Podľa analytikov to znamená ďalší dôkaz, že situácia na trhu práce sa nezhoršuje. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje inštitútu ADP.



V septembri vzniklo v súkromnom sektore USA celkovo 143.000 nových pracovných miest, uviedol ADP. To znamená výrazné zrýchlenie tvorby nových pracovných pozícií, keďže v auguste sa ich vytvorilo po revízii smerom nahor 103.000.



Ekonómovia očakávali, že súkromný sektor v USA vytvorí v septembri približne 120.000 nových pracovných miest. Vychádzali pritom z pôvodných údajov za mesiac august, ktoré poukazovali na vytvorenie 99.000 nových pozícií.



Trhy teraz čakajú na oficiálne údaje amerického ministerstva práce o vývoji na celom pracovnom trhu za mesiac september. Tie zahrnujú tvorbu pracovných miest tak v súkromnom, ako vo verejnom sektore.



Ekonómovia odhadujú, že v septembri vzniklo v USA mimo poľnohospodárstva 140.000 nových pracovných pozícií po tom, ako sa ich v auguste vytvorilo 142.000. Miera nezamestnanosti by mala podľa prognóz zotrvať na úrovni 4,2 %.