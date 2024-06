V súkromnom sektore v USA vzniklo nečakane menej pracovných miest

Washington 5. júna (TASR) - V americkom súkromnom sektore sa v máji vytvorilo omnoho menej nových pracovných miest než v apríli a údaje zaostali aj za očakávaniami analytikov, ktorí sami predpokladali, že v máji sa vytvorí menej nových pracovných pozícií než v predchádzajúcom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje inštitútu ADP.



Inštitút v stredu uviedol, že v súkromnom sektore v USA vzniklo v máji 152.000 nových pracovných miest. To je omnoho menej než v apríli, pričom za ten boli údaje revidované smerom nadol. Pôvodne sa za apríl uvádzalo vytvorenie 192.000 nových pozícií v súkromnom sektore, neskôr sa údaje revidovali na 188.000 nových pracovných miest.



Zverejnené údaje za máj sú okrem toho horšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, pričom tí sami počítali s poklesom tvorby nových pracovných miest. Očakávali, že v máji vznikne približne 173.000 nových pozícií.



Trhy teraz čakajú na oficiálne údaje amerického ministerstva práce o vývoji na celom pracovnom trhu za mesiac máj. Tie zahrnujú tvorbu pracovných miest ako v súkromnom, tak vo verejnom sektore.



Ministerstvo by správu o vývoji na trhu práce malo zverejniť v piatok 7. júna a ekonómovia oslovení agentúrou Reuters odhadujú, že oznámi vytvorenie celkovo 185.000 nových pracovných miest, z toho 170.000 v súkromnom sektore. Miera nezamestnanosti by mala zotrvať na nezmenenej úrovni 3,9 %.